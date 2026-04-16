Alibaba ponovo žestoko ponižen: Stanija ga zbog Filipa Cara zakucala za dno, Maja se koprca u lažima! (VIDEO)

Žestoko na samom startu!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', takmičari su imali prilike da pogledaju kako Asmin Durdžić napada Maju Marinković da peva pesmu Filipu Caru.

- Ovo nije pesma moja i Filipova, mi nikada nismo slušali Pejovića. Asmin se našalio i izljubomorisao što su bire reči kakve su bile, ali nisu povezane pesme sa bivšim partnerima - rekla je Maja.

- Ja nikad u životu nisam imao pesmu sa bivšom, meni je to smešno. Zamisli ja sad ne smem da slušam pesmu ''Supermen'' jer je to od nekog tamo krmka pesma - rekao je Alibaba.

- Ovo nije moja i Majina pesma, bile su neke druge od Pejovića. Predivne su bile naše pesme, zato sam i prestao da ga slušam - rekao je Janjuš.

- Pesme koje je Maja izrecitovala nisu sigurno vezane za Asmina, a meni je gore koja poniženja trpi Asmin - rekao je Uroš.

- Naravno da Maja pecka, njena najveća ljubav je Filip Car i tu nema priče. Ona nosi i dalje u srcu, oni imaju neko ludilo bolestan spoj. Ne znam kako je Asmin bez reakcije, a možda ima u glavi da je ispunio svoj cilj da smuva Maju i to je to - rekla je Stanija.

- Ljudi imaju pravo da komentarišu, ali ja sam tog čoveka precrtala pre godinu dana. Izbrisan je emotivno kod mene, ja da imam emociju totalno bih drugačije reagovala - rekla je Maja.

- Ovo je samo komunikacija između Filipa i Maje koja traje cele sezone. Filip je hteo da skrene pažnju na Asmina i određene signale koje šalje Maji i ona to zna, a ove pesme su sve signali koja ona šalje njemu - rekao je Bebica.

- Jako smešno izgleda kad Asmin nazove Filipa krmkom jer šta je njemu Filip uradio sem što ga komentariše realno? Mnogi ljudi su ga komentarisali napolju, Filip ni prvi, a ni poslednji - rekla je Aneli.

- Ja svaki put dobijem informaciju da on mene pljuje, smetamo mu Maja i ja - rekao je Alibaba.

Autor: N.P.