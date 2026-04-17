DOŽIVEO POMRAČENJE: Luka udario na Aneli i Asmina, tvrdi da koriste dete za novac, prozvao Ahmićevu za roleks, a Durdžić skočio kao oparan (VIDEO)

Neće da ćuti!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a takmičari komentarišu to što je Maja Marinković iznela da joj je Aneli Ahmić rekla da ne napadaju Staniju Dobrojević zajedno kako ne bi bila žrtva.

- Pala maska - vikala je Maja.

- Neka puste klip, gde ja to govorim - rekla je Aneli,

- Ovo je Aneli Ahmić, ona to radi. Skuplja pare za dete, a kupuje auto i roleks - rekao je Luka.

- Šta pričaš ti? Koji auto, onaj koji si ti kao kupio na firmu - dodala je Aneli.

- Aneli ti sii folirant. Ćutala si jer Stanija nije vređala, a sada kada Stanija ne ćuti, ti je napadaš i šalješ Jovanu da prenosi Maji poruku, ti si donja - govorio je Luka.

- Ma neka sa donja, šta tebe boli ku*ac - govorila je Aneli.

- Šta ti pričaš, dvadeset hiljada si dala za roleks, plus auto, a gde su pare za dete - govorio je Luka.

- Luka ti si koristio fanove za pare - dodao je Mića.

- Asmin bi pristao na sve zbog deteta - rekao je Luka.

- Ovde je problem što sam kupila sebi roleks i auto - rekla je Aneli.

-Šta ti pričaš bre? Pričaš da on ne daj pare za dete, a šta ti radiš, trošiš na roleks a ne na dete. Ti i meni rekla da bi ušla za nula dinara, samo da dokažeš ko je Asmin - govorio je Luka.

- Smešan si fićfiriću, ja sam ušla da zaradim novac ovde za dete - rekla je Aneli.

- Vama treba dati nulu, pa da rešite svoje probleme - govorio je Luka.

- Nemoj ti mene da provlačiš ovde, grešiš mnogo. Ljudi ovde zarade i troše na porodicu i na sebe, ti ovde pričaš u konetkstu ja i ona. Nemoj mene stavljati u jedan lonac, po tvome treba i tebi dati nulu - govorio je Asmin.

- Ja da imam loš odnos sa bivšom, ja bih radije imao nulu, ali da imamo dobar odnos - rekao je Luka.

- Kakav si ti otac, šta pričaš ovde - govorila je Aneli.

- Loš sam, loši smo svi - govorio je Luka.

- Ovo je sve Dača zakuvao - rekla je Aneli-

- Tebe ni sestra ne voli - dodao je Dača.

- Ona govori kako Asmin ne daje novac za dete, pa ona ulazi da zaradi pare za dete, pa on pominje da je došao ovde da reši sa njom - rekao je Luka.

- Oni su napolju mogli da spuste loptu, a ovde su došli da zarade pare - rekao je Terza.

- Koje pare, kada se ovde svađaju stalno - rekla je Anita.

- Kako tebe nije sramota, ja tebi nikada nisam uzela jedan evro, Luka ne možeš da pričaš tako, ispada da sam ja sponzoruša koja uzima pare od Asmina i tebe - rekla je Aneli.

- Ne mislim na to, treba da vidiš ovde da li lopta može da se spusti - rekao je Luka.

- Koliko si ti opsednut - rekla je Aneli.

- Jao jadnice jadna - dodala je Anita.

- Što vi ne nađete rešenje, ti si govorila da je Asmin bio najbolji tata, pričala si kako ja ne dam da vidi Noru, evo mene nema, što je ne vidi - vikao je Luka.

- To će sud da reši - govorila je Aneli.

- Ti nisi dala Asminu da vidi dete tri godine - govorila je Anita.

- Šta se ti mešaš - upitala je Aneli.

- Lukina bivša je vodila računa o njihovom detetu, dovodila mu dete, a ti nisi davala Asminu da vidi dete, nego si širila noge u hotelu - rekla je Anita.

- Ti nema gde ih nisi širila - rekla je Aneli.

- Vređaš trudnicu, sram te bilo - govorila je ANita.

- Luka ti misliš da Aneli i Asmin nisu dobri roditelji - upitala je Ivana.

- Ne, ne mislim tako - dodao je Luka.

- Luka ti si slao podršci slike sa Norom - dodala je Ivana.

- Ja sam najveći smeće jer sam se mešao u to - dodao je Luka.

Autor: N.B.