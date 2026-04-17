Drugarice, lažljivice! Aneli i Stanija dva dana mirovale, pa noćas ponovo zaratile, Matora rešila da UNIŠTI Anitu, Luka PERFIDNO izvređao Draganu!

Totalna pometnja.

Tokom prethodne noći u "Eliti 9" održana je emisija "Gledanje snimaka", a na jednom snimku takmičari su mogli da vide kako se Asmin Durdžić ljuti na Maju Marinković jer peva pesmu bivšem dečku Filipu Caru.

- Ovo nije pesma moja i Filipova, mi nikada nismo slušali Pejovića. Asmin se našalio i izljubomorisao što su bire reči kakve su bile, ali nisu povezane pesme sa bivšim partnerima - rekla je Maja.

- Ja nikad u životu nisam imao pesmu sa bivšom, meni je to smešno. Zamisli ja sad ne smem da slušam pesmu ''Supermen'' jer je to od nekog tamo krmka pesma - rekao je Alibaba.

- Ovo nije moja i Majina pesma, bile su neke druge od Pejovića. Predivne su bile naše pesme, zato sam i prestao da ga slušam - rekao je Janjuš.

- Pesme koje je Maja izrecitovala nisu sigurno vezane za Asmina, a meni je gore koja poniženja trpi Asmin - rekao je Uroš.

- Naravno da Maja pecka, njena najveća ljubav je Filip Car i tu nema priče. Ona nosi i dalje u srcu, oni imaju neko ludilo bolestan spoj. Ne znam kako je Asmin bez reakcije, a možda ima u glavi da je ispunio svoj cilj da smuva Maju i to je to - rekla je Stanija.

- Ovo je samo komunikacija između Filipa i Maje koja traje cele sezone. Filip je hteo da skrene pažnju na Asmina i određene signale koje šalje Maji i ona to zna, a ove pesme su sve signali koja ona šalje njemu - rekao je Bebica.

U toku emisije ''Gledanje snimaka'' takmičari su imali prilike da pogledaju razgovor Stanije Dobrojević i Aneli Ahmić o Asminu Durdžiću.

- One su obe iste, ne znam koja je smešnija. Nemam inspiraciju, to su dve dr*lje od četrdeset godina koje pričaju gluposti da sam im ja kriv. Obe me sad blate, a bio sam im dobar tri godine. Ja jesam krivac, ali šta one žele od mene? Imam i ja pravo da obmanem nekoga, ne znam čime sam je obmanuo što sam došao u Majami da imam s*ks s njom i zaljubio se - rekao je Alibaba.

- Meni je ovo iskreno blam, žudnja za kadrom. Nas dvoje prolazimo, a Stanija nam dobacuje da smo blamovi. Kosi mi se ovo sve što pričaju, pre neki dan zamalo da se pobiju, a sada klasično mole Asmina da dođe na razgovor. Ja da sam u takvoj situaciji, ja ne bih dala reakciju jer mi ponos ne bi dao - rekla je Maja.

- Lik se trenutno zavozao u rijalitiju, trenutno je na sutlijašu, ali on će mene praviti od blata kad ga udari realnost u glavu. On je za mene mrtav čovek, ne postoji više za mene - rekla je Stanija.

- Ona je došla da se pomiri sa Asminom i jedino što joj ostaje je da mene vređa i pokazuje svoju nemoć. Je l' suština cele priče da je došla da ga pomiri sa bivšom ženom ili je htela da ga čeka? Koja priča je od 58 istina? Meni ona više nije inspirativna, zabetonirala sam je najniže moguće, tako da ona nema više gde - rekla je Maja.

- Ti meni nisi meta, to moraš da razumeš. On je meni meta, a tebe pušta kao džumaru na mene - rekla je Stanija.

- Ja sam joj skinula masku za sva vremena, to je njeno realno stanje - rekla je Maja.

- Što si me vređao? Šta ti trpiš od mene? - upitala je Stanija.

- Ja razumem da je Stanija povređena, nju je Maja uništila jer je mislila da je najbolja riba u Srbiji. Ti si moj najveći promašaj u životu - rekao je Alibaba.

- Ja sam za tebe nivo dečko - rekla je Stanija.

U toku emisije ''Gledanje snimaka'' takmičari su imali prilike da pogledaju i drugi deo razgovora Stanije Dobrojević i Aneli Ahmić.

- Ja sam njoj rekla da smo napolju da bih je čak pitala neka pitanja kao dve žene koje pričaju o svemu i svačemu, ne mora ni javnost sve da čuje. Ne želim da ovde ljudi govore da sam ja žrtva i ne želim da pričam kako sam se ja u tim momentima osećala. Volela bih joj objasniti kako sam tačno proživljavala te momente i u kakvom sam se bolu tada nalazila. Upečatljivo mi je na klipu što je ona rekla da je Asmin rekao da iz inata nije hteo da vidi Noru. Ja tačno znam da su to njegove rečenice, ali ne može mu biti preči inat od toga što smo on i ja stvarali - rekla je Aneli.

- Ja kad gledam ovaj klip, mene nije sramota. Ovo je životna priča i situacija, meni je ovo najnormalnije od svega. Iz mog ugla je totalno normalno i prirodno, pogotovo nakon tri godine. Nju je pojeo rijaliti, ona je u tom rijaliti žrtva moodu i ja pokušavam da je osvestim. Mene zabole za rijaliti i ulogu žrtve, realan sam lik i pričam kako jeste - rekla je Stanija.

- Neka mi ona napiše na papir kako ću ja pričati s njom. Meni je najgore što ja nosim sve na svojim leđima umesto da je on taj koji je trebao pričati s njom. On je meni napravio sve ovo i imala sam potpuno pravo da uđem ovde i da mu vratim za sve, a isto tako sam i imala pravo da dam drugu šansu - rekla je Aneli.

- Ja sam dala šansu nakon dva meseca, a ti nakon tri godine. Sumnjivo je što je govorila Luki da spusti loptu s Asminom jer će nam on pomgati. Ja mislim da ti imaš emociju prema njemu - rekla je Stanija.

- Ovaj klip mi deluje kao da Aneli i Stanija jure kadar, a njih dve trebaju da pričaju i da se ispričaju. Zamislite kad Stanija savetuje Aneli, pa što svaka prevarena žena ne uđe u rijaliti? - upitao je Alibaba.

Iako su se samo pre nekoliko dana pomirile Stanija Dobrojević i Aneli Ahmić žestoko su se posvađale zbog Asmina Durdžića.

- Ja imam teoriju da Stanija želi Asmina da izvuče, a ona više ne voli Aneli i Maju nego što ne voli Asmina. U ovom razgovoru predstavljaš kao da Aneli pomažeš, a ti ne možeš očima da je gledaš apsolutno - rekao je Ivan.

- Maja se smeje što njih dve pričaju, a šta je bilo kad se ona pomirila sa Aneli dok smo se svi smejali? Asmin je jedan k*rton klasičan, zbog čega joj je dao 2 miliona pred ulazak u rijaliti, a on osim što se zaljubio u Maju njega zabole k*rac - rekla je Milena.

- Samo će ostati na tome da je narod nešto prepoznao i to je trajalo 15 dana, a Asmin je hteo da se pomiri sa Aneli, ali nije hteo da ispadne papak. Ja sam Aneli davno rekao da se bilo kakvo petljanje u raspravu Asmina i Aneli vodi nju direktno u kanal. Stanija je ušla ovde da se opere od etikete ljubavnice i da dokaže da je za Asmina boli k*rac - rekao je Mića.

- Sve je ovo na mojim leđima, apsolutno - rekla je Aneli.

- Ona je svoju sreću prodala i izdala, a ostala je nesrećna jer je Luku prodala i zgazila - rekla je Stanija.

- Slušaj me ti, on je mene prodao. Mrš stoko - rekla je Aneli.

U toku emisije takmičari su imali prilike da pogledaju razgovor Dače Virijevića i Stanije Dobrojević o Asminu Durdžiću i Aneli Ahmić.

- Mislim da je ona došla ovde da se pomiri s njim, ali joj je Maja poremetila planove. Do kraja s njom ne želim više da komuniciram, ti si za mene dno dna od žene. Nemam dobro mišljenje o tebi, ti si za mene klasična sponzoruša. Ljudi govore o sebi koliki su monstrumi kada misle da ja imam neke planove. Novac mi je bitan zbog ćerke jer znam da ćemo ona i ja živeti od tog novca, kao i da nam niko neće pomagati - rekla je Aneli.

- Zašto prekidaš komunikaciju sa Stanijom? - upitala je Ivana.

- Zato što ne želim. Ona je i gledaocima najavila da će kao mene i Asmina pomiriti, ali ko je ona? Mogla si da nas miriš u prvih mesec dana, trebala si čoveka blokirati i odj*bati - rekla je Aneli.

- Reče mi žena koja je završila u hotelu s njim - rekla je Stanija.

- Ko je ona da dolazi da miri nas posle svih bljuvotina? Hotel je moja greška, ja ću ispaštati i nositi greh za to. Šta si ti radila posle klupice? - upitala je Aneli.

- Ti si jahala Jaškov do plafona, a ja sam dala šansu osobi koja se protiv celog sveta borila protiv mene - rekla je Stanija.

- Već mi je pun k*rac njihovih priča o parama i tako dalje. Na mene ne može niko da utiče, vas dve ste blam apsolutni. Stanija, ti me ne zanimaš i zanima me samo Maja Marinković, a od danas budeš li uvredila prva Maju onda ću te vređati svaki dan. Mene ove dve žene ne zanimaju, Aneli me zanima samo na sudu ukoliko želi - rekao je Asmin.

Takmičari su sinoć imali prilike da pogledaju i kako Maja Marinković nagovara Asmina Durdžića da tuži Aneli Ahmić.

- On se ponaša kao da nema decu, samo prodaje ovde m*da za bubrege. Čuli smo da je rekao da bi voleo Nora i ja da crknemo, tako da ga to ne zanima. Ja sam za njegovog sina saznala četiri meseca nakon našeg porođaja, a ja sam ga nagovarala da nađe sina da ga čuvamo. Moja mama je imala prepiske u telefonu, ali ona više nema jer je polupala telefon. U Dubrovniku mi je rekao da će se potruditi da nađe tog sina, obećavao mi je da će naći tog dečaka samo zato mene zanima njegov mozak koji može da bude tako hladan prema detetu koji je on napravio. Mustafa i Mevlida imaju slike dečaka kući, onda je on meni menjao priče i lagao me sve - rekla je Aneli.

- Mene je strah i ja se plašim da mi Aneli ne otvori glavu jer svako jutro hoda oko našeg kreveta, uhodi nas i to svi znaju. Pre pola sata je htela na mene da nasrne, a ja samo želim da narod vidi da sam ja žrtva ove dve monstrumke. Ja nemam pravo da volim drugu devojku i da budem srećan, samo me pustite na miru i ne mešajte mi se u moju srećnu vezu - rekao je Alibaba.

- Budi s kojom hoćeš miško piško - rekla je Stanija.

- Aneli sad gori jer shvata da je donja zato što je molila Asmina za razgovor i sad ne zna šta da radi. Aneli je poslala Jovanu pevačicu da mi kaže da mi ne diramo Staniju već da će je ona rešiti samo da Stanija ne bi ispala žrtva - rekla je Maja.

- Oni su se svi zajedno slizali otkad sam ja ušla, ali mi niste interesna sfera - rekla je Stanija.

Nakon ovoga takmičari su dobili priliku da komentarišu to što je Maja Marinković iznela da joj je Aneli Ahmić rekla da ne napadaju Staniju Dobrojević zajedno kako ne bi bila žrtva.

- Pala maska - vikala je Maja.

- Neka puste klip, gde ja to govorim - rekla je Aneli,

- Ovo je Aneli Ahmić, ona to radi. Skuplja pare za dete, a kupuje auto i roleks - rekao je Luka.

- Šta pričaš ti? Koji auto, onaj koji si ti kao kupio na firmu - dodala je Aneli.

- Aneli ti sii folirant. Ćutala si jer Stanija nije vređala, a sada kada Stanija ne ćuti, ti je napadaš i šalješ Jovanu da prenosi Maji poruku, ti si donja - govorio je Luka.

- Ma neka sa donja, šta tebe boli ku*ac - govorila je Aneli.

- Šta ti pričaš, dvadeset hiljada si dala za roleks, plus auto, a gde su pare za dete - govorio je Luka.

- Luka ti si koristio fanove za pare - dodao je Mića.

- Asmin bi pristao na sve zbog deteta - rekao je Luka.

- Ovde je problem što sam kupila sebi roleks i auto - rekla je Aneli.

-Šta ti pričaš bre? Pričaš da on ne daj pare za dete, a šta ti radiš, trošiš na roleks a ne na dete. Ti i meni rekla da bi ušla za nula dinara, samo da dokažeš ko je Asmin - govorio je Luka.

- Smešan si fićfiriću, ja sam ušla da zaradim novac ovde za dete - rekla je Aneli.

Učesnici su imali prilike da vide i kako Aneli šalje poruke preko pesama Filipu Caru.

- Aneli kakav dogovor imate ti i Car? - Upitala je Ivana.

- Nemam dogovor, jednostavno on i ja imamo zajedničke drugare i njemu sam poručila da se čuje sa nekim - rekala je Aneli.

- Filip i ja smo bili u kontatku pre mog ulaska. On i ja smo se čuli oko Asmina i Maje i mojih bivših što ih Maja juri, a Filip je bio za to da Aneli i ja da budemo dobre - rekla je Stanija.

- Meni je Filip drugar, i mi ćemo biti dobri, a on ima pravo da se druži sa kim želi. Poslao je on i meni i Staniji za Uskrs poklone. - rekla je Aneli.

- Mene boli uvo za tog glavatog. Stanija je rekla da sam im ja tema bila ja, a ne Aneli - govorila je Maja.

- To te i boli - rekla je Aneli.

- Filip je papak, koji šalje torte sa fotošopiranim slikama, njima je Maja glavna tema - rekao je ASmin.

Matora rešila da stane na put Anitinim lažima, Luka perfidno vređa Draganu

Na narednom snimku učesnici i gledaoci imali su prilike da vide kako Anđelo otkriva da Anita nije u Beograd prešla zbog njega.

- Nije me on terao, ja sam bila sa njim u vezi. Ja jesam rekla da sam zbog njega prešla jer smo mi bili u vezi tada, da nije bilo njega, ne bih prelazila. Bio mi je sigurnost, da ne budem sama - rekla je Anita.

- Sada je lepo rekla, da je njena majka mene krivila što sam je otišla od kuće. Ona ne želi da živi u Kruševcu, a ako sam ja kriv, tako je i Matora jer je zbog nje živela - rekao je Anđelo.

- Moja majka krivi njega i Tamaru - dodal je Anita.

- A šta ti ne bi kao pobednica ostala da živiš u Beogradu da nije bilo mene - upitao je Anđelo.

- Ne bih, ali kada sam prelazila ti si mi bio sigurnost, ali nije me on dovukao u Beograd - dodala je Anita.

- Sada je rekla lepo i to je to - govorio je Anđelo.

- Anita sve vreme blati Anđela sa Lukom, a onda kada je provale priča istinu. Te je govorila kako će njena majka da kaže sve o njemu. Anita je pričala kako je Anđelo zadržava u Beogradu, a sada kao Tamara je kriva., Ona se udala i za Matoru kako bi bila popularna i bitna jer je Matora prva koja je priznala da je gej i prvi gej par je bio zbog Matore u Zadruzi 1. Oni sve rade da blate Anđela i kače se na njega - rekao je Dača.

- Čiji je klip pušten - upitao je Luka.

- Anđelo prvi put komentarisao, tebe on boli, bio je sa Anitom, skinuo ti je Aneli, tebe on boli pa pokušavaš da napraviš od njega geja ili šta već - govorio je Dača.

- Dača ovde namerno provocira, stalno komentariše, i vređa Anitu, vređaš trudnicu - govorio je LUka.

- Slažem, se sa Dačom, Anita i Luka blate sve, komentarišu mene, Matoru, Anđela - govorila je Aneli.

- Ti si jadan, ti si zao patuljak, praviš zvrčke ovde - vikao je Luka.

- Hvala ti Bože što moja majka vaspitava lepo moju braćiu - govorila je Anita.

- Pa im Anđelo vraća kockarske dugove - dodao je Dača.

- Ma ti mali jadniče, pogledaj se kakav si jadan - govori je Luka.

- Ti koji ne smeš da pisneš Asminu, pa prozivaš Anđela, cepaš majicu Sandri Obradović. Ajde naučio si da gutaš banane u zatvoru, prozivaš Anđela za sapnu, a tebi nabili bananu, gutaš kao niko. Boli vas što ste nebitni - dodao je Dača.

Jovana Tomić Matora je ustala kako bi prokomentarisala Anitu Stanojlović i priču da je Anđelo Ranković nju odvojio od porodice:

- Ja moram da kažem da sam ja htela zbog Anite da pređem u Kruševac zbog Alekseja, i njena mama je bila oduševljena, moguće da je zamerila Anđelu i da je mislila da je Anđelo pravarant jer je mislila da će da je odvoji od porodice. Anita se ljutila na svoju majku jer samo se mi gotivale, ja sam brisala poruke od Angeline jer mi je pomagala oko Anitinog ponašanja - rekla je Matora.

- To je laž - rekla je Anita.

- Ja znam da ti Anita pokušavaš da obrišeš mene iz prošlosti, ali ne možeš - govorila je Matora.

- Prekinite vi mene da vređate, ja to nikada više ne bih to uradila - dodala je Anita.

- Ona ima pravo na svoj stav, a ne može da zameri nekome, u ovom slučaju Dači koji zameri što to komentariše, može da me zove eksperiment, ali ja sam upoznala celu njenu porodicu - govorila je Matora.

- Ti si moja greška, ka se kajem zbog svega - vikala je Anita.

- Poenta cele priče je da smatram da Angelina zaista misli za Anđela da je prevarant, zbog toga. Pored toga moram da kažem da je glupo da Anita govori da sam ja njen blam, a nije blam to što je ona na dan svadbe muvala i mene varala sa drugom - govorila je Matora.

- Vi ste zbog mene bili na visokim pozicijama u superfinalu - govorila je Anita.

- Ti meni ne daš da pričam, šta ti radiš bre, nazivaš me eksperimentom - rekla je Matora.

- Hvala Matei Car na svemu - govorila je Anita.

- Ja sam se vatao sa Draganom, dirao sam je dole - napao je Luka Matoru kako Matora ne bi otkrila istinu o Aniti.

- Ona je mene nazvala greškom, ja imam pravo da kažem šta mislim. - rekla je Matora.

- Nisam ja Anita koju su drugi branili, ja se branim sama: Ti nećeš da pričaš loše o mojoj porodici, da ja ne krenem o tvom ocu - govorila je Anita.

- Da li sam ja blatila njenu porodicu, ili sam rekla da sam bila u dobrom odnosu sa Angelinom, da li ja mogu da kažem što je meni Anita blam, ako sam ja njoj. Napadaju me jer ja komentarišem, pa kao napadam trudnicu - rekla je Matora.

- Znamo da su ti fetiš trudnice - govorila je Anita.

- Anita je ovde zbog mene, u šestici nije bila nigde, zbog mene je ušla u sedmicu, zbog mene je bitna. Ovde svi imaju pravo da pričaju o našem odnosu, jer je bilo javno, ja sam prećutala mnogima i Luki, nisam uvredila nikoga, Anita je vikala na mene, a Luka je napao Draganu, a ako tako nastavi, ja ću da pričam Luki šta smo sve Anita i ja radili dok smo bili zajedno. Šta ti misliš da ćemo mi da ćutimo dok nas vređa sve iako je trudna pa mi da joj ćutimo. On proziva Aneli jer je čuvao njeno dete, a šta ja da kažem koja sam vodila računa o Alekseju - govorila je Matora.

- Dragani smrdi pi*ka - rekao je Luka.

- Želim da se Tamara oglasi i spremi za suđenje - govorila je Anita.

- To nije istina, sam si krenuo, mene je Anita nazivala eksperimetnom - govorila je Matora.

- Moguće, to me ne zanima, ja sam eksperimentisao sa 19, trandža mi je pu*io - rekao je Luka.

- Matora je prećutala samo jer se radi o meni i Aniti, ali eto dugo su izdržali. Moram da kažem da je Luka prvi napao Draganu. - rekao je Anđelo.

Autor: R.L.