POMISLIM DA SAM SREĆNA, SVE SE RASPADNE DO KRAJA: Stanija prvi put otvorila dušu o emotivnoj praznini koju oseća, progovorila o majčinskom instinktu: DA SAM RODILA PRE DESET GODINA... (VIDEO)

Stavila sve karte na sto!

U narednom video-klipu u emisiji ''Gledanje snimaka'', pušten je video-klip u kom je Teodora Delić izanalizirala Staniju Dobrojević, aludirajući na to da je i pored toga što je u životu ostvarila mnoge ciljeve, nije i taj da se emotivno ispuni i pronađe nekog ko će je istinski voleti. Voditelj Milan Milošević dao je reč Dobrojevićevoj, kako bi prokoementarisala njene navode.

- Ja sam se ostvarila, svoj stan imam. Imala sam ljubavne poraze, to je činjenica. Isto tako, kada sam upoznala jednog bilionera, mislila sam da je to savršen život, da ćemo biti idealan par, ali me je on terao da gledam crtane filmove umesto običnih simanih filmova. Ne znam, nisam uspela da kliknem sa tim strancima. Kada je u moj život ušao Asmin, ja sam mislila da će to biti nekako bolje, ali nije. Kada sam ja pokušala prvi put da se rastavim od njega, on mi je romane pisao. Dalje je sve jasno - rekla je Stanija.

- Da li vapiš za porodičnim životom? - upitao je voditelj.

- Da, vapim za porodičnim životom. Želim porodicu za koju ću da živim. Da sam dete rodila pre deset, dvadeset godina, moje dete bi bilo nesrećno, ne bi bilo dete srećno, kao što bi bilo sada, jer bih mu se maksimalno posvetila. Eto, dešavale su mi se takve stvari kroz život. Taman pomislim da sam srećna, sve se raspadne do kraja - istakla je Stanija.

Autor: S.Z.