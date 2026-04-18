Totalni pad Sofije Janićijević! Takmičari saznali za njenu aferu sa verenikom Danetom (70), ona počela da muca, totalno se pogubila u lažima! (VIDEO)

Nema kraja njenim lažima!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', Darko Tanasijević dao je reč Sofiji Janićijević.

- Ne, nego to naaglo spuštanje lopte između njega i Asmina. On kaže svoje mišljeje Asminu i ne želi da dođe do nekog sukoba tu. Neće Asmina voditi kući - rekla je Sofija.

- Rekla si da te Dane nikada rukom takao, šta je posredi - pitao ju je Darko.

- Iskreno, pakovanje neka afere. Ja sam čoveka upoznala. On mi je bio fan i u prošloj sezoni, sla mi je poklone. Naša komunikacija mene i još par njih je bilo preko Instagarama - objasnila je Sofija.

- Da li ste se samo jednom upoznali - pitao ju je Darko.

- Ne znam koliko tačno pred ulazak ispred moje zgrade kada je došao da mi donese stvari - odgovorila je Sofija.

- A sa kim si sišla, prvo je tata bio u priči, a sad mama - nastavio je Darko.

- Bila sam u očevom stanu, došla je po mene da uzmemo stvari i da me odveze kući - nastavila je Sofija.

- Rekla si da ne postoji nikakva fotografija, a potom da ima jedna, šta se vidi na toj fotografiji, gde ste se slikali - nastavio je Darko.

- Ne znam park, klupa - rekla je Sofija.

- Da li je tvoja mam upoznala Daneta samo kad je doneo stvari - pitao je Darko.

- Da tako je. Rekao je kad Sofija uđe da će imati jaku podršku i da se piše u grupi. U grupi je Vesna adminka, Dane, jedna žena iz Holandije i još jenda osoba iz Novog Sada - rekla je Sofija.

- Kako objašnjavaš fotografije na kojima je slika tebe, Daneta i mame Brankice u Nišu - pitao je Darko.

- To sam na primer zaboravila, bila je slava ili tako neki događaj. Iz Makedonije su išli za Niš. Ispred tržnog centra su ostavili isto neke stvari - rekla je Sofija.

- Odakle vam onda slika iz kafića - pitao je Darko.

- To je iz tržnog centra - rekla je Sofija.

- Da li su to jedina dva puta da si se Videla sa Danetom - nastavio je Darko.

- Da - rekla je Sofija.

- Šta ste ti i dane radili 9. septembra u Velikoj Plani u Mc Donaldsu - rekao

- Nikada tamo nisam bila - rekla je Sofija.

- Koliko si dana proverla sa Danetom u Makedoniji - pitao je Darko.

- Nisam bila u Makedoniji sigurno sedam osam godina - rekla je Sofija.

- Lažeš - rekao je Terza.

- Da li znaš da im,aju fotografije iz kuće u Butel. Sita si se islikala iz Audija -

- Ne. Nikada nisam vozila tuđi auto. Nisam nikad bila tamo. Ja sam ovde doživela pakao da imam i po*no klipove - odgovorila je Sofija.

- Ovo na slikama sa Danetom si ti - rekao je Darko.

- Ja kažem za dve fotografije koje znam da postoje - nastavila je Sofija.

- Kako onda ja znam da tvoja narukvica košta. Zbog čega ti i dane nosite identično prstenje - nastavio je Darko.

- To bi bilo strašno, ovo je klasičan ženski prsten. Moj otac ne bi ni sličan nosio - rekla je Sofija.

- Ne mislim na taj ženski već na burmu koji ti imaš. Sve tvoje prepiske su izašle sa Danetom. Imaju skrinovi gde je zumiran prsten - nastavio je Darko.

- Ja nemam prepiske sa njim, meni je dva tri puta padao profil - rekla je Sofija.

- Niko za to nije čuo - rekao je Darko.

- Nije hakovan, zaključa se, nestane pa se pojavi. Nije sam od sebe, ne znam kako se to radi. Uđem ali ne mogu da koristim neke opcije. Nisam imala neke funkcije tri puta, na kraju sam platila ID da imam sigurnosnu kopiju - rekla je Sofija.

- Koliko ti je Dane često slao pare preko Wester Uniona - pitao ju je Darko.

- Nakit nema veze sa fanovima. Niko mi nije platio ogrlicu, sama sam zaradila -

- Kakve veze imaš sa Raljom. Jel si tamo vodila Daneta - pitao ju je Darko.

- Imamo vikendicu. Ne, nikada nije bio - rekla je Sofija.

Autor: Teodora Mladenović