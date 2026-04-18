Danas sam čula otkucaje srca! Anita iznela nove detalje trudnoće, Luka zbog ovoga ocu Baji ultimatum! (VIDEO)

Rešili da se izbore za svoju ljubav!

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Lukom Vujovićem i Anitom Stanojlović o Baji Vujović i njegovim komentarima o njenoj trudnoći.

- Kako mi čovek koji mi pošalje sliku bebe kako će izgledati,a das ne dobijem čestitku od oca?! Ako su imali taj dogovor onda razumem, ali ja nisam imao taj dogovor. Kamo sreće da sam iamo taj dogovor. Ne osećam se prijatno, a ni lepo - rekao je Luka.

- Šta misliš šta je razlog što on ne podržava Anitu? Da li je to možda Sandra ili Anitina prošlost? - pitao je Darko,.

- Nema šanse da je Anitina prošlost. Njega može da mori da mu je neko napisao u poruci da li zna da je Anita bila sa ženom. Kakva od da je Anita je l' to razlog da sinu ne pošalje: "Srećna nam slava", to je nevezano sa Anitom. Šta može da se desi da u osmici svake nedelje šalje poklone Sandri, a sinu nijedan? Kad smo Gastoz i ja slavili u Dubiozi bio sam mu dobar sin. Nije on kivan od ranije. Kad sam ušao sa Aneli nije bio za to, ali je Luka bio najbolji i dalje. Sad je Luka loš ako izabere devojku koja po njemu ima lošu prošlost. Koliko on uskraćuje vreme sam sebi sa unucima i sinovima kad je na podršci 24 sata sa podrškom... - rekao je Luka.

- Deluje kao da deca od njegove žene žive gala, a vas uskraćuje? - pitao je Darko.

- On je školovao unuke sa maćehine strane, rade svi u sržavnim institucijama. Skoro kad je bila svadba poklonio je i auto. To je kao da ja zapostavim Nou. U najmanju ruku je neko ko može da odlučuje o mom životu. Ja ne zavisim od njega i ne živim od njegovih para. Ja oca viđam jednom ili dva puta godišnje i to je to. Ja imam opciju da sednemo kad izađem odavde, a druga opcija je ako vidim da je on vređao Anitu od dana kad je trduna vređao i ponižavao, podržavao Sandru nikad neće moći da ima pristup meni. Možda on iz najbolje namere radi jako loše stvari. Ne mogu da zamislim da otac radi loše sinu - rekao je Luka.

- Anita, kako se ti nosiš sa tim? - pitao je Darko.

- Danas sam prvi put čula otkucaje srca. Osma sam nedelja. Idem za par nedelja da radim prenatalni test. Moram da isključim stres i nervozu. Ja sam srećna zbog toga, ovo mi je manje bitno. Koga boli uvbo za prošlost. Moja majka je prihvatila Alekseja, a kakva je moja i Bojanova prošlost - rekla je Anita.

- Kako komentarišeš što je Aneli rekla da si prva čačnula Baju i da ona to nikad ne bi? - pitao je Darko.

- Ona je malopre rekla da će Nori promeniti prezime. Ona nije kompetentna to da priča. Baja je mene prvi koemntariao negativano - rekla je Anita.

Autor: A.Anđić