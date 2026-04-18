MASKE SU PALE: Aneli zatražila od Asmina da se ODREKNE Nore, Maja i Asmin brutalno udarili na Staniju, Terza pljunuo po dostojanstvu, pa oprostio Sofiji aferu sa Danetom!

Ovo nikako niste smeli da propustite!

Noć za nama u ''Eliti'', bila je rezervisana za emisiju ''Pitanja novinara''. Pripadnici sedme sile, predstavnik portala Pink.rs Darko Tanasijević i predstavnik Red portala Jovan Ilić - Joca novinar, zauzeli su svoje standardne pozicije, sa kojih su pitanjima ''rešetali'' do ranih jutarnjih časova. Oni su pokrenuli brojne teme o kojima se danima unazad ćutalo, te su mnogi progovorili o svojim emocijama, kako onim lepim, tako i one manje lepim. Domaćin u studiju bila je voditeljka Ana Radulović.

Na samom početku večeri, prva tema koja je izazvala veliku buru, ticala se odnosa Stanije Dobrojević i njenog bivšeg partnera Asmina Durdžića. Ona je istakla da da može vratiti vreme, nikada ne bi ni kafu popila sa njim. Usled toga, ona je potkačila i svoju ljutu rivalku Aneli Ahmić, za kou je rekla da je kivna što je ostala bez Durdžića, samo jer je izgubila ''bankomat''.

Asmin Durdžić promenio je sve boje zbog izlaganja svoje bivše devojke, Stanije Dobrojević, te je na sve načine pokušao da omalovaži i unizi njihovu ljubav, aludirajući na to da se on i ne seća perioda kada su se voleli. Ona je rešila da ga priseti da je u doba najveće ljubavi, planirao sa njom budućnost do kraja života.

Aneli Ahmić nije krila da je pogađa čitava situacija sa ocem njenog deteta Asminom Durdžićem, te je ga je pozvala da se odrekne njihove ćerke Nore, što je izazvalo pravi muk u Beloj kući.

- Njegova dela i postupci ovde.preča mu je žena nego Nora. Volela bih da nam se nikad ne obrati i da joj ja prezime promenim. Sve se svalilo na moja leđa, da ja moram sa njom da hendlujem neke stvari. Ostaću do karaja života pri stavu daelim Nori da promenim dete. On je loš čovek. Nekad mi je iz Majamioja govorio da ga je sramota što je napravio Noru. Nora će se prezivati Ahmić pa makar me i ne bilo ovde - rekla je Aneli.

Stanija Dobrojević u svom izlaganju, kada je reč o odnosu Maje Marinković i Asmina Durdžića, istakla je da ga ona vezuje za sebe vaginalnom manipulacijom, kao i da među njima ne vidi nikakvu ljubav i iskrenu emociju.

Maja Marinković i nije birala način da unizi Staniju Dobrojević, aludirajući na to ju je partner Aleksandre Subotić platio 200 evra, a njena izjava ostavila je takmičare u šoku.

Po mišljenju mnogi učesnika, Asmin Durdžić dotakao je samo dno svojim postupkom nakon što je tokom izlaganja o Staniji Dovrojević rešio da joj baci novac u facu.

Učesnici ''Elite 9'' ostali su u šoku, nakon saznanja o aferi Sofije Janićijević sa Danetom, koji je na pragu osme decenije života. Ona jer tokom svog izlaganja zamickivala i bila vidno nervozna, što su većinski učesnici shvatili kao strah od razotrkrivanja istine.

Borislav Terzić Terza izgubio je svo poverenje u Sofiju Janićijević, te je istakao da zbog devojke poput nje, dvoju ćerkicu Barbaru ne može da viđa, a potom je krenuo sa preispitivanjem svojih posupaka i svega što je izgubio zbog odnosa sa njom.

Borislav Terzić Terza rešio je da da šut-kartu Sofiji Janićijević nakon svih njenih brojnih laži i saznanja da je bila u emotivnoj vezi sa nekoliko decenija starijim Danetom.

Sofija Janićijević ipak je pokazala da je kraljica manipulacije, nakon što je posle višečasovnog pokušavanja da uveri Borislava Terzića Terzu u svoje tvrdnje, uspela u tome i vrelom akcijom mu izbrisala sva saznanja o Danet i njoj.

Autor: S.Z.