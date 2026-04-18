Verila se bivša učesnica Elite! Brak joj već jednom izmakao ispred nosa, a sada objavila fotku s prstenom na ruci: Usijale se mreže (FOTO)

Bivša učesnica "Elite 8" na svom Instagram profilu objavila je verenički prsten uz poruku: "Da", zbog čega su se usijale mreže, a evo o kome je reč!

Stefani Grujić, bivša učesnica "Elite 8", danas je na svom Instagram profilu objavila fotografiju vereničkog prstena na ruci, pa je tako u opis ove slike napisala: "Da". Zbog ove njene fotografije, mreže su se potpuno usijale, budući da ona ima dete sa Munjezom.

Bila verena za ženu

Podsetimo, Stefani je nakon izlaska iz "Elite 7" ostala u ljubavnom odnosu sa Jovanom Tomić Matorom, koja ju je nešto kasnije i verila, a njih dve su zajedno devet meseci krile od očiju javnosti da je Grujićeva u drugom stanju. Stefani se porodila tokom trajanja prethodne sezone Elite, a potom je ušla u istu kako bi isterala sve na čistac kada je u pitanju njen odnos sa Munjezom, ali i Matorom koja je uplovila u drugu ljbuavnu vezu.

Autor: Nikola Žugić