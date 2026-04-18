PRIČA KOJA LEDI KRV U ŽILAMA! Ena Čolić danas uživa u ljubavi, a prošla kroz GOLGOTU: Prekršio je zabranu i KIDNAPOVAO ME JE (VIDEO)

Bivša učesnica "Elite 8", Ena Čolić, inače poznata javnosti kao klaberka i influenserka, u rijalitiju je upoznala momka sa kojim je i dan-danas u vezi i sa kojim živi, a kroz život je prošla pravu golgotu o čemu je govorila u emisiji "Intimna pitanja sa Nikolom Žugićem"

Ena Čolić sada, naime, uživa u ljubavi sa dečkom kog je upoznala u rijalitiju i za čiju se ljubav borila do poslednjeg dana rijalitija. Ona danas ne krije koliko uživa u životu, te tako, neretko momente iz privatnog života objavi na svom Instagram profilu.

No, međutim, da život nije med i mleko, govori i njena priča, koju je ispričala u jednom od izdanja emisije "Intimna pitanja" kod voditelja Nikole Žugića, u okviru nove ere portala Pink.rs, a to je priča da je od strane oca svog sina Matije bila kidnapovana.

- Da li je tačno da je do rastanka od oca tvog deteta došlo zbog prevare? - pitao je Nikola.

- Ne, do rastanka je došlo zbog nasilja u porodici - rekla je Ena.

- Govorilo si da su te našli vezanu I da te je kidnapovao otac tvog deteta. Hajde nam otkrij sve o tome - rekao je voditelj.

- Nisam bila vezana za stolicu, ne, on mi je vanbračni suprug, dve godine veze i onda sam rodila dete i to se vodi kao vanbračna zajednica. Razilazili smo se sudski, dete je pripalo meni, kao samostalni vršilac roditeljskog prava sam živela sama s njim, mislim s mojim roditeljima. On je dobio zabranu prilaska meni, ali je normalno mogao da viđa dete kako je sud odredio. Međutim, nikada se nije pojavljivao na tim viđanjima, ali je zato znao svaki moj korak. Onda je prekršio tu zabranu prilaska i onda se dogodilo to da me kidnapuje. Tri dana sam bila tamo zatvorena, nisam bila vezana za stolicu i nikada ne bih volela da se vraćam na to. Moj sin zna suštinu, zna sve, zna neke detalje koje nisam ovde pričala, ali nisam želela da posle 13 godina bude to aktuelna tema...Jasno mi je da ljude zanima. Ja sam dve godine bila aktivni volonter udruženja za zaštitu žena i samohranih majki i borila sam se za naša prava! - rekla je Ena.

Autor: Nikola Žugić