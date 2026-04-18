Učesnica Elite 9 ima tumor dojke! Progovorila o svom zdravstvenom stanju, pa istakla: Nikad neću biti žrtva! (VIDEO)

Ovo niko nije znao!

U novom izdanje radio-emisije " Sa mesta splačine" voditelji Milena Kačavenda i Dačo Virijević ugostili su Matoru, Luku i Draganu kako bi razgovarali o njihovom nedavnom sukobu, kada je Daraga otkrila da ima tumor dojke.

- Luka je mislio da ću ja da uvredim Anitu. Mi možemo da imamo rasprave, ali ja mogu da obećavam da nikad prva neću uvreediti Anitu, ali ću komentarisati. On ako može da ne mešđa Draganu i da je ne vređa prvu. Kad mi uvredi draganu, tri puta sam prećutala, četvrti nisam. Luka ima netrpeljivost prema meni i Anitinim bivšim partnerima - rekla je Matora.

- Ja ne moram da se zaklinjem, svoju porodicu ne mešam. Luka nikad od mene nije čuo da mu roditelji nešto brane. Oni provociraju nju preko mene. Ja se nikad nisam vadila da sam bolesna. Ja se ne svađam, ne želim stres ni sebi, ni svojoj porodici - rekla je Dragana.

- Ti nikad nisi glumila žrtvu, nikad nisi govorila o tumoru na dojci. Da li onda ti glumiš žrstvu, a nikad nisi potencirala svoje stanje? Kako se ti osećaš generalno? Da li misliš da se neki vade na svoja zdravstvena stanja* - pitala je Milena.

- Tri dana pred ulazak sam saznala da imam tumor. To mi se malo pogorša kad se svađam. Nikad nisam koristila to i ne želim to. Ona je trudna i ja nju ne diram. Nikad neću biti žrtva - rekla je Dragana.

- Istina je da sam prvi uvrdio i da me Anita utišavala. Meni je samo bio u glavi klip sa Dana zaljubljenog gd eona govori da je eksperiment i onda se ona upali - rekao je Luka.

Autor: A.Anđić