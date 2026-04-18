Uzela stvar u svoje ruke: Aneli uletela kao furija u radio, ispitala Đukića o Teodori! Njegovi odgovori joj nisu značili, rešila da ostane pored njega (VIDEO)

Tenzija na vrhuncu!

Aneli Ahmić je uletela u radio kako bi ispitala Filipa Đukića o Teodori Delić i njoj.

- Briga me šta priča vama, znam ja da njemu prijam. On je jasan kao dan, sa mnom se grli. Mi se zagrlimo, ne ljubimo se. Od dana da on i Teodora uđu u vezu on i ja prekidamo svaki kontakt ili grljenje - rekla je Aneli.

- Zašto kontakt, samo grljenje - rekao je Filip.

- Sa kojom ženom imaš najveću hemiju? - pitala je Aneli.

- Sa tobom - rekla je Aneli.

- Da li si spreman da uđeš u vezu? - pitala je Aneli.

- Samo sa njom bih ušao. Sad ne, previše je komplikova situacija - rekao je Filip.

- Da li ti Bebica predstavlja problem? - pitala je Aneli.

- Ne - rekao je Filip.

- što joj ne daš šansu? - pitala je Aneli.

- Previše se stvari desilo, ti i ja, ona i Bebica - rekao je Filip.

- Što flertuješ? Što si bio sa Dušicom? - pitala je Aneli.

- Što ne bih bio? Ja sam slobodan i mogu da radim šta hoću - rekao je Filip.

- Da li misliš da ikad možeš biti intiman sa mnom? - pitala je Aneli.

- Mogao bih - rekao je Filip.

- Da li bi pokušao? - pitala je Aneli.

- Ne - rekao je Filip.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić