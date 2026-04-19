SVE VAS JE UBACIO U MAŠINU! Bora izneo svoj sud za Aneli i Filipa: Suzdržavate se da ne bdete zajedno, biće tu nešto (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija ''Nominacije'', voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mikiju Dudiću.

- Aneli ti si ostvarena kao majka, a što se tiče materijalnih stvari doškla si ovde da se izboriš za to. Drago mi je što si večeras staložena i mirna. U svakoj svađi je potrebno najmanje dvoje, a eto kod vas vas je malo više. isčekuješ to prvo mesto što ti ja i želim. Od mene uvek možeš da imaš prijateljski razgovor. Stanija je preiskusna za javno mnjenje. Želim ti iskreno da se ostvariš kao majka. Ostaviću Aneli - rekao je Miki.

- Aneli se nije folirala ovo što je plakala. Ne može to da se isfolira. Kada svi legnu u krevet da spavaju ti plačeš. Između vas dve se vidi netrpeljivost. Ni jednoj n drugoj ne prija kada vidite Asmina sa Majom. Stanija, ispada kao da te je Maja porazila - rekao je Bora.

- Šta bi ona radila da je na mom mestu, neko bi drugačije reagovao ali ja sam ovako izabrala - dodala je Stanija.

- Aneli ti imaš ovde Janjuša, Luku, Asmina i rođaka Neria na leđima. Ovo što si radila sa Filipom, dopada ti se, delovalo mi je danas na radiju kao da ste zajedno. Vi biste bili zajedno ali se suzdržavate. Imala si hrabrosti da kažeš da ti se on dopada. Nešto će tu biti. Tebe Teodora ne koči. Stanija, tvoju priču smo naučili napamet. Mislim da vas je Dača uhvatio sve u svoju mašinu. Mislim da i dalje imaš neku emociju prema Asminu. Ostaviću Aneli - izneo je Bora.

- Vi ste svi ovde uzeli pare, idete kući posle ovoga i boleće vas k*rac šta sam ja rekla. Da ste hteli mogli ste da ovo rešite napolju. aneli, lepa, zgodna, harizmatična i tvoje fore. Mislim da si dobar čovek. Vi bi trebalo da sedite ovde kao dame i da gledate Maju. Stanija sve mislim što sam ti rekla u prethodnim nominacijama. Ostavljam Aneli. - rekla je Boginja.

Autor: Teodora Mladenović