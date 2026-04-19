AU, KAKVA NOĆ! Asminu ni vređanje Aneli i Stanije nije pomoglo da izbegne RUSVAJ sa Majom, Đukić poručio Ahmićevoj da isključi emocije prema njemu, Ivana Šopić saopštila učesnicima IZNENAĐUJUĆE vesti

Tokom noći za nama u emisiji ''Nominacije'', učesnici Elite imali su priliku da otkriju šta misle o ovonedeljnim potrčcima, Staniji Dobrojević i Aneli Ahmić. Dve ljute rivalke, bivše devojke Asmina Durdžića, našle su se oči u oči, na meti komentara takmičari. Voditeljka Ivana Šopić, na samom kraju večeri, saopštila je učesnicima lepe vesti.

Asmin Durdžić prvi je dobio priliku da prokomentariše svoje bivše dvojke Staniju Dobrojević i Aneli Ahmić, te je rešio da tom prilikom ne bira reči, usled čega je i udario ne Anelino majčinstvo, dok ga je njegova sadašnja devojka ponizila pred svima.

Luka Vujović takođe je iskoristio svoju nominaciju da uvredi bivšu devojku, te ne nije libo da izgovori niz uvreda na račun Aneli Ahmić.

Maja Marinković, jedva je dočekala svojih pet minuta da slasno oplete po svojim ljutim rivalkama, Aneli Ahmić i Staniji Dobrojević, te tako nije brinula o svojim izjavama.

Maja Marković postavila je Asminu Durdžiću ultimatum, te je otkrila da će biti sa njom u odnosu dok ona bude to želela, inače će snositi posledice, ako tako ne bude.

Filip Đukić je tokom iznošenja svoje nominacije skrenuo pažnju Aneli Ahmić da se nikako ne zaljubljuje u njega i ne stvara sebi problem.

Nakon Asminove nominacije u ''Eliti 9'' Maja Marinković napravila je ljubomornu scenu.

Voditeljka Ivana Šopić saopštila je takmičarima ''Elite 9'' da ove nedelje neće biti izbacivanja i da zbog toga nema nominovanih takmičara, zbog čega su se oni obradovali.

Autor: S.Z.