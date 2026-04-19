KO ĆE DA MI VRATI MOJE PARE?! Mustafa progovorio o sumi novca koju je Asmin dao Staniji: PARE JOJ JE SLALA I MOJA ĆERKA MINKA! (VIDEO)

Rešeta jezikom kao

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', otac Asmina Durdžića, Mustafa Durdžić prokomentarisao je bivše emotivne partnerke svog sina, Aneli Ahmić i Staniju Doborojević. On je tokom razgovora sa voditeljem Jovanom Ilićem - Jocom novinarem istakao da njih dve imaju nešto zajedničko.

Mustafa, da li je Asmin dao mnogo novca Staniji?

- Sigurno su to velike svote novca. Nisam ni pokušavao da saberem pravu svotu novcu. Postoje dokazi i da je Minka, moja ćerka slala novac, kao i menadžer. Da, to je istina. Mi nikada ne bi rekli, kao porodica jedna, neke uvrede koje se tiču Stanije i Aneli. Isto tako, moram da kažem i da je Aneli veliki štedišta, to je za pohvalu. Ja sam dao sve od sebe kad je Aneli bila u Austriji, da moj sin i ona imaju novca, poklonio sam im firmu jednu. Doživeo sam to da mi vrati na najgori način i da me po ulasku u ''Elitu 7'' izvređa. Problem kao porodica smo imali prvo sa Aneli.

Kada je reč o Staniji, kakvo je tu stanje?

- Kada je ona započela odnos, Asmin i ona su nas zvali, video sam preveliku količinu sreće na njihovom licu. E, sad, kada je on ušao u rijaliti, ona je prve nedelje ušla u ''Elitu'' i rekla da se ograđuje od njega i rekla je da ne želi da se vezuje njegovo za njeno ime. Mi kao porodica nismo znali da ćemo biti izigrani. Ko će meni vratiti moje pare?! Ja ne zalazim u to ko šta ima i koliko ima, ali ja znam ko sam i šta ja imam. Ja sam video da Stanija raspolaže lepotom, a koliko novca ima. Mogu da garantujem svojim životom da Stanija nikada nije dala Asminu ništa od novca.

Autor: S.Z.