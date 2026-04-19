MUSTAFA SUMNJA U OPSTANAK MAJE I ASMINA?! Prokomentarisao vezu svog sina, pa otkrio da li prednost daje Dobrojevićevoj ili Marinkovićevoj! (VIDEO)

Bez ustezanja!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', otac Asmina Durdžića, Mustafa Durdžić prokomentarisao je Staniju Dobrojević i Maju Marinković.

Kako gledate na odnos Maje i Asmina?

- Ona je veoma iskrena devojka, tako mi deluje. E, sad, kako će Asmin i Maja funkcionisati, to ne znam. Dok im bude lepo, trajaće. Ako ona bude njegova sudbina, to je njihova stvar. Ja se u to neću mešati i ne mogu da se mešam u to.

Kako komentarišete to što je Maja vređala Staniju, usled čega je rekla da je baba i ima celulit?

- To mi je bio težak momenat. Najteže mi je bilo kada je Asmin vređao Staniju. Do juče mu je bila ljubav, voleo ju je. Starenje je ipak prirodan proces. Ja nisam za takvu vrstu poniženja. Ništa protiv starenja ne možemo.

Asmin je rekao da se pored Stanije osećao kao u javnoj kući, jer je ona imala jedan sajt, na kom je svoje slike golišave plasirala i slala drugim muškarcima, kako Vam se to čini?

- Nikako to ne bih mogao da gledam da sam na njegovom mestu.

Da li se vodite time da je za Asmina bolji izbor Maja, ili Stanija?

- Nijedna. Maja ne može da se proceni kakav će naredni korak da bude. Ona ume da bude gruba i nervozna. Stanija je pokazala kakva je. Davali smo joj novac i čestitali svaki bitan datum, a ona nama nikada ništa nije čestitala. Asmin neka sam bira koja mu je bolja.

Autor: S.Z.