Ako koza laže, rog sigurno ne! Kuku, crna Sofija: Ovog datuma je računala da je Danetova (70) žena, a tek da vidite kako mu je ljubav izjavljivala (FOTO)

Već nedeljama unazad domaća javnost bruji o skrivenoj aferi aktuelne učesnice "Elite 9" Sofije Janićijević - verenik Dane (70)! Izvesna Nena Opozicija je u javnost iznela dokaze da je ona bila verena za Daneta, kao i da su ga ona i njena majka, kako je istakla, Brankica "opelješile" za novac, a sada su isplivali novi dokazi!

Sofija je, naime, u više navrata, ali najskorije sada u petak, tokom emisije "Pitanja novinara", prvo demantovala, a potom potvrdila nekoliko slika sa čovekom koji se zove Dane (70), oštro demantujući da je za njega bila verena.

U dokazima koje je izvesna Nena Opozicija iznela nedavno u javnost može se jasno videti da je ona dobila od Daneta verenički prsten, a potom su jedno drugom slali čak i venčane burme, a ona je u prepiskama do kojih je došao naš portal, potvrdila da je Danetova žena još od 15. avgusta prošle godine, tačnije, nakon izlaska iz "Elite 8".

- Osećam da si najbolji čovek na svetu, da si jedna čista duša iskrena puna ljubavi, želim da budem s tobom i uz tebe i u dobru i u zlu i zaljubljena sam i volim te i šaljem ti hiljadu poljubaca - napisala je Sofija.

- Ja ti kažem volim da si samo moja i ničija druga, a kako bi ti za tebe i mene rekla - pitao je Dane u sledećoj prepiski, na šta je ona odgovorila:

Za sebe ću da ti kažem da jesam samo tvoja i ničija! A za tebe, ti si samo moj i želim da uvek ostaneš moj i da budeš uz mene pored mene uvek uvek, da uživaš sa mnom i da prođeš i ideš tamo gde nikada nisi bio sa mnom da odeš zajedno i da ti budem nešto što ti je najbitnije kao što si ti meni i da se volimo svaki dan sve više.

U nastavku prepiski, jasno se može videti da su pored ove, imali i ovu neobaveznu komunikaciju oko jela, ali je jedna posebno privukla pažnju svih. Naime, reč je o prepiski u kojoj ona njemu, po ko zna koji put, izjavljuje ljubav, ali i priznaje da ima burmu, s obzirom na to da je otkrila od kada je njegova, kako je napisala, žena.

- Ljubav moja, vidim i znam da se boriš za mene. Mnogo te volim, radiš mnogo stvari, da te volim najviše na svetu, poseban muškarac. Moja duša si ti, ne znam kako da ti kažem koliko te zaista volim i zaljubljena sam previše. Svaki dan mi je poseban, lep, drugačiji otkako sam sa tobom, šaljem ti puno poljubaca - napisala je ona, a u drugoj je navela:

- Jesam, od 15.08. dušo tvoja žena.

Autor: Nikola Žugić