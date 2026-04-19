Željko Mitrović se vratio u Srbiju i podelio emotivan snimak: Otkrio ko mu se najviše obradovao (VIDEO)

Vlasnik i direktor Pink Media Group, Željko Mitrović vratio se u Srbiju, a ovim povodom je na svom profilu na Instagramu otkrio ko se najviše obradovao što ga vidi.

Kako je istakao Željko Mitrović, vlasnik i direktor Pink Media Group, njemu su se najviše obradovale bebe od njegovog psa Lusi, a kojima je dao imena Džidži i Džordž, koje su sve vreme, kako se može videti na snimku, mahale repom.

- Evo ko se najvise obradavao mom povratku u Beograd! Dżidži iDžordž, bebe moje princeze Lusi! - napisao je vlasnik i direktor u opisu video snimka.

Podsetimo, vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović nedavno se oglasio iz Londona, sa mesta koje za njega ima posebnu simboliku – čuvenog Oxford Circusa. U objavi koja prati video-montažu, Mitrović opisuje situaciju vezanu za, kako navodi, njegovo parče ulice u Londonu, gde je pre dve godine izveo vrlo uspešan muzički nastup.

Mitrović se na sebi svojstven način, našalio na račun, kako je naveo "plagijatora" koji su zauzeli isto mesto, uz napomenu da bi im ga "dao besplatno da su pitali". Željko je podsetio da je upravo on pre dve godine "otkrio" ovo mesto kao savršenu lokaciju za svirku, kada je zbog opklade sa ćerkom Kristinom zaradio 300 funti za manje od sat vremena i time motivisao mnoge ljude sa Balkana da dođu u London.

Vizuelni sadržaj obajve sugeriše na konflikt i nasilje, jer se na snimku, koji je napravljen uz pomoć veštačke inteligencije, vidi Mitrovićev fizički sukob sa "protivnicima“, ali sam opis objave šalje drugačiju poruku.

– Nije da se nisam borio za moje parče ulice u Londonu na Oxford Circusu, koje sam btw. pre dve godine ja otkrio kao dobro mesto za svirku, ali ovi loši plagijatori su samo trebali da pitaju i ja bi im ga dao for free! Sukobi i nasilje ne služe ničemu, ljubav je jedini način, a o tome sam govorio kroz pesme u prethodnoj objavi! – poručio je Mitrović.

Mitrović je ovim snimkom podvukao jasnu crtu: uspeh se gradi talentom i odlukom, a ne nasiljem.

Autor: Nikola Žugić