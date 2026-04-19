Nemoj da vepar proguta mangulicu: Filip Car zapušio usta Alibabi, posle ovih reči neće smeti da pisne! (VIDEO)

Urnisao ga prozivkama!

U emisiji ''Pitam za druga'', voditeljka Anastasija Buđić i voditelj Stefan Kandić Kendi putem video-poziva uključili su Filipa Cara koji je govorio o gorućim temama u Beloj kući.

- Filipe, u proteklin danima si glavna tema u kući. Šta ti misliš o novonastalim dešavanjima? - upitala je Anastasija.

- Izdešavale su se neke nove stvari, ali ja najbolji sud dam o novoj ekipi. Šalju mi ljudi da me svakodnevno spominju, čujem da je Asmin rekao da sam krmak, ali ja sam divlji vepar dok je on mala mangulica. Nemoj slučajno da vepar proguta mangulicu. On kaže da sam ja prvi njega pljuvao, ali to nije istina - rekao je Filip.

- Kada bi se pojavio na vratima Bele kuće da li misliš da bi njih dvoje opstali? - upitala je Anastasija.

- Ja sam prevelik zalogaj koji njih dvoje ne bi preživeli. Asmin i pojedinci su imali sreće da nemaju baš realne učesnike koji će ih lepo iskomentarisati, pa su se uzvezdili. Kada bih bio unutra i kad bih repetirao svoju verbalnu strojnicu, izvrnuo bih ga naopako. Vidim da me psovao i mene i moju porodicu, ali ja njegovu neću dirati. Ja ne znam u kom je on filmu dečku, voleo bih da dođe u moj grad ili negde da me nazove i da rešimo problem - rekao je Filip, pa dodao:

- Ja bih njega pojeo sa činjenicama, argumentima i tako dalje. Ozbiljno bih ga narugao i napravio bih od njega još veći cirkus nego što sad jeste. On ne sme nikom da se suprodstavi, a svi mu i ćute. On nije doživeo da ima nekog ispred sebe ko se ne boji s njim da uđe u sukob. Vidi se da je on kompleks i želja za dokazivanjem kada je u pitanje rijaliti, a i ti neki odnosi - rekao je Filip.

