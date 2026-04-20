Popadale im vilice! Dušica Jakovljević saopštila imena učesnika koji se vraćaju u Belu kuću (VIDEO)

Ovo petoro učesnika je večeras imalo poverenje gledalaca!

Voditeljka Dušica Jakovljević je po povratku sa reklama saopštila važnu odluku Velikog šefa.

- Večeras će se u Belu kuću vratiti njih petoro - rekla je Dušica, a potom je pročitala ko se vraća u Elitu:

- Molim vas za tišinu...Miladin Srdanov - pročitala je voditeljka.

- Au, bez reči sam ostao iskreno, sada mi je nešto Viktor rekao, ne znam. Hvala svima, ali nisam ovo očekivao zaista - rekao je Miladin

- Miladin je prvi, sledeća osoba koja ove večeri u baražu se vraća na velika vrata je Ilija Pečenica - saopštila je Dušica.

- Maj, jun, tamo u salonu sve otkažite (smeh). Hvala ljudima koji su glasali, biću drugačiji - rekao je Ilija.

- Dalje, treća osoba koja večeras se vraća u Belu kuću je Milosava - saopštila je voditeljka.

- Da se zahvalim narodu, ali mogao je neko mlađi - rekla je Milosava.

- Ostalo je još njih dvoje, dve ili dvojica. Sledeća osoba koja se vraća u Belu kuću je Sandra Todić - saopštila je Dušica.

- Hvala svima, hvala svima koji su glasali, ja sam ovo i očekivala. Verujem u sebe, sada ću biti još bolja - rekla je Sandra.

- I ostala je još jedna osoba, dakle, ima mesta za još jednu osobu koja se vraća. Sunčica - saopštila je voditeljka.

- Iznenađena sam i zahvalna sam, hvala vam što ste glasali za mene. Srećna sam što mi je pružena druga prilika - rekla je Sunčica.

Autor: Nikola Žugić