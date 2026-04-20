Kada uhvatim sebe da lažem, kako da nekome verujem?! Maja priznala da je Durdžić protraćio njeno poverenje, pa prozvala Staniju: Asmin se nije ni raspakovao, ona je RAŠIRILA NOGE (VIDEO)

Au, nikad žešća!

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Stanije Dobrojević i Aneli Ahmić, voditelj Darko Tanasijević je u Šiša baru porazgovarao sa Majom Marinković.

- Majo, kakav je ovo haos sa tobom i Asminom koji traje već nekoliko dana - pitao je Darko.

- Pa da, sinoć je došlo do jedne situacije koja je neprijatna. Meni je iskreno zasmetala njegova nominacija...Delovalo mi je kao spuštanje lopte, mislim bar je meni tako delovalo. Dugo je trajao razgovor. Ja sam iskrena prema njemu, iskren je i on prema meni, ali nekako mislim da na kontu svega što se dešava, pritisak utiče na njega. Kada je pričao, meni je delovalo da se opravdava da je nije tipovao i ostalo...Ne vidim čemu to, ako je sa mnom, ja to ne dozvoljavam! Meni to smeta, jer sam ja u tom odnosu stvarno iskrena. Okej, jesam bila šest meseci ponižavala, negirala, na kraju krajeva, nisam imala vajb ne znam koliko, ali poslednjih dva meseca jesam. Ja razumem da on mora ovde da priča, ali isto tako, meni je ona nominacija bila jako blaga, zamerila sam mu to. Ja se jesam zaljubila u njega, takve stvari ne dozvoljavam. Ne može da priča sa njom ako je sa mnom u vezi. On je meni rekao: "ja sam hteo da ogradim sebe", on je meni kao obrazloženje to rekao i rekao je: "ne želim da ispadnem monstrum koji je vređa, a sebe kanali". Iskreno mi je to zasmetalo i onda ste svi videli kako sam odreagovala. Zbog tablete koju sam popila hormoni su mi pojačani, radi me na agresiju i Stanija koja sve vreme provocira - rekla je Maja.

- Na koje načine - pitao je Darko.

- Pa evo malo pre dobacuje: "može sada i Mevlida da uđe". Ja sam bila totalno izbezumljena, jer sam imala haos pre toga. Ja sam nju rešila i zakucala je za sva vremena. Ona nema argumente, mene ona više ne inspiriše. Asmin mene može da upali za tri minuta, to nije teško, samim tim što je mogao da odgovara na njene provokacije. Ne mogu ja da kažem da je odbijao izolaciju zbog mene, ali je dokazao da sam mu bitnija. Naš odnos je turbulentan, svađaćemo se, ali ono što se sinoć dogodilo je jako ružno - rekla je Marinkovićeva.

- Mnogi bi mogli da kažu da si sinoćnjim ponašanjem pokazala da si nesigurna u Asmina, ako si sigurna u sebe i da si ti jedina žena koja Asmina intresuje, zbog čega bi ti smetalo da on odgovori na neko njeno pitanje - pitao je Darko.

- Ja imam jako veliki bes prema njoj. Ne bih ja imala taj problem, ona je limunada, prekucala je za sva vremena...Jako mi je nisko udarala na oca, majku, mnogo laže i mnogo petlja. Meni ništa ne može da promakne, ove kamere su mala beba za mene. Ja sam istraumirana od prošlih odnosa, a i posesivna sam i ljubomorna, šta ću, takav sam. Ja ću biti najbolja na svetu...Zvala me je trista puta, da se slikam za njene kompletiće. Ja pred ulazak, dva, tri dana spremanje, ne javljam se nikome. I Taki me je zvao: "dolazi kući da se stvari spremaju", ona zove da joj se okači reklama, znači klasično me je koristila za reklamu. Ponižava kako je ona to poklonila kao velika prijateljica, ponižavanje za reklamu. Ona zna da sam medijski popularnija od nje! Ona je jedan veliki šljam, ološ i manipulator, došla je da se opere od etikete ljubavnice. Udara je kompleks jer je Asmin otkačio zbog mene, kompleks jer sam to baš ja. I da, i dalje je luda za njim. Kada ti kažeš: "odgovarao si mi prvih mesec dana, tada ste imali odnose", od čega se ona oporavlja?! Ma daj, tu vodu koju ona prosipa ne može da popije niko ko ima dva grama mozga. Izašla sam iz radija da sebe ne dovedem sebe u situaciju u koju ne želim. Najviše me boli to što mi je vređala oca, izmišljala i pominjala majku - rekla je Maja.

- Opet si Asmina prethodne noći optuživala da ti pravi dete na kvarno, zbog toga je nastala velika svađa. Da li je to ponovio, šta se tu zbiva - pitao je Darko.

- Kada smo imali taj odnos, kada sam popila tabletu, vidi...Mi smo imali odnos, on je završio, a nakon tog završetka, mi smo posle par sekundi nastavili taj odnos, što je jako rizično. Ja imam posle onoga što se desilo sa Janjušem veliku traumu zbog svega toga, mi i slabije imamo te sek*ualne odnose...Ja sam to rekla jer je Stanija to rekla, ali se to stvarno nije ponovilo. Ja sam besna jer sam morala da popijem tu tabletu, jer od nje nisam normalna ovih dana. Raspoloženje mi se menja, plačem, smejem se, ponašam se kao neuračunljiva osoba. Gubim osećaj koncentracije, kontrolu nad sobom, kao da sam za psihijatra zrela. Besna sam i onda mu to nabijam na nos - rekla je Maja.

- Ti kažeš da ti je dokazao neke stvari, a onda mu juče mnogo toga nabijaš na nos...U više navrata si mu stavila do znanja da mu ne veruješ, da sumnjaš u njegove namere i ciljeve - pitao je Darko.

- Da, ne verujem mu, nemam poverenje u njega. Neki unutrašnji osećaj mi govori: "ne", ne znam šta je to. Ja sam sigurna da se on jeste zaljubio u mene, ali znaš šta je problem?! On meni javno kaže da ima emocije prema meni, ja to osetim, ali gledajući, slušajući, meni se motaju po glavi one stvari za Aneli, pa navlačenje, pa slušam i Staniju. Ja ga pitam sto puta: "Šta pričaš u Šiša baru?", kada uhvatim sebe da slažem, kako da verujem nekom drugom?! Rekla je da sam joj poremetila sve planove, znači da je bila pop*šana, to mi je drago, ali Asmin i ja smo radili sve kao da smo u vezi, samo nismo bili intimni, ali mu ne verujem...Ja ako jednom uočim neke stvari, to je problem. Nije on meni ništa konkretno uradio, ja sam bolesno ljubomorna, ali ako me slažeš za sitnicu. On voli da laže, milion puta sam ga uhvatila u laži, to mu je u krvi! - rekla je Marinkovićeva.

- Ko tu koga progoni?! Ona priča da je progonite, a s druge strane, vi pričate da ona vas progoni - pitao je Darko.

- Ona nas! On mene gleda kao malo vode na dlanu, kako smatram da mene muškarac treba da gleda...Ne šalim se, ona nas uhodi! Ona spominje da je to njeno mesto iz Zadruge 2, halo, ovo je Elita 9. Ona klasično stane ispred nas i provocira, u redu. Videlo se na klipu da ona moli Asmina za razgovor, što ako te ne zanima?! Došla sam taj dan, istuširala sam se, otišli smo tamo, lepo vreme, sedamo da jedemo, ona dobacuje. Kao izlapela tinejdžerka koja po svaku cenu želi reakciju. Mislim da gori zbog toga što je odbijena i što je ostala pop*šana u Odabranima kada sam pukla prstima i rekla: "limunada" - rekla je Maja.

- Istakla si da tebe Asmin drži kao malo vode na dlanu i da je vrlo pažljiv, da li te brine i da je Stanija pala na iste te stvari - pitao je Darko.

- Da, istina! Ja sam ista u svakoj vezi, zavisi šta budiš u meni. Pa evo ti, ja tučem u svakoj vezi, ja sam ljubomorna ako mi daš povoda. Asmin zna da bude jako pogan na jeziku, manipulativan, agresivan, ali isto tako on zna da bude veliki gospodin i džentlmen, da bude pažljiv i brižan...Stanija je pričala da je pljuvao ceo svet zbog nje, on je uvek skočio da brani mene i moju porodicu kada me je Stanija pljuvala. To je njegov manir i primarni osećaj po kom on funkcioniše. Takođe ću ti reći da verujem da je takav bio i prema njoj, da je bio pažljiv, ali da je pala čisto na to, ne! Ta je pala na lovu, rekla je da kada ga je videla da izlazi iz aviona, umalo se nije srušila. Ne gospođice, to kada vidiš, kao paket, vratiš nazad, a ne, nije se ni raspakovao ti si raširila nogice - rekla je Maja.

- Juče dok ste razgovarali u kući Odabranih, ti si mu natrljala na nos Filipa Cara, a do juče si pričala da je bolesnik i fanatik. Priznala si Asminu da te nije intresovao svih ovih dana, a da te je intresovao Filip Đukić - rekao je Darko.

- Jesam, Cara sam mu pomenula da ga iznerviram...Jeste me intresovao Đukić tada kada sam bila sa njim, ne bih završila sa njim da me nije intresovao. Ali, Filip je mene povredio kao čoveka, bila sam tada zagrejana za njega - rekla je Marinkovićeva.

- Jedva čekam da čujem tvoju analizu dešavanja između Đukića i Aneli - pitao je Darko.

- Filip je jako nestabilan, gleda žene kao se*sualni objekat. Mislim da za godine koje ima se ponaša jako nezrelo. Podržavam njihov odnos, jer meni ni iz džepa, ni u džep...Vidi, tu bi svako koga stigne, ma kakvi odnosi, nikakvi! Ma kakva prijateljstva, niko nikom ovde prijatelj, ja ne pričam sa 80 odsto kuće. I neka, bar znam na čemu sam. Filip je jako kvaran i jako namazan...Licemeran je! Ne mislim da je loš čovek, on je takav, ali šta ti je kod njega. Mene su unakazili da otimam partnere, a šta je ovo?! To je da ja kidam i borim se i ne dam na sebe, ti sa njim ne možeš da se posvađaš, uvek ista reakcija. Mislim da se Aneli kanali sa ovim, što ne bi prošla kao i svaka prethodna?! - rekla je Maja.

- Sofija i priča o Danetu, kako se to tebi čini - pitao je Darko.

- Katastrofa, laži, demant, sramota za jednu devojku da sebi dozvoli da čovek koji ima godina koliko ima...Slušala sam tebe, dovoljno je što sam ti videla facijalnu ekspresiju jer ne možeš da veruješ šta žena priča. Mislim da je Sofija devojka koja voli lovu, Terza je izgoreo, ali ne znam zbog čega prelazi preko tih stvari. Ma normalno, drži vodu dok majstori odu - rekla je Maja.

Autor: Nikola Žugić