Ne znam kako će kada joj karma bude vraćala?! Staniju šokirao Asmin nominacijom, pa postavila Maju na mesto: Zla je, hrani se mojim bolom i suzama (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Darko Tanasijević je nakon razgovora sa Majom Marinković, ugostio u Šiša baru Staniju Dobrojević, sa kojom je porazgovarao o najaktuelnijim temama u Beloj kući.

- Dobro sam, može i bolje iskreno...Smorila sam se, pa mi je ta neka devojka dobacila da sam ljubavnica i nasilnica, prolaze Asmin i Maja, pa se mislim zbog koga dobijam ja te epitete, baš mi je ono...Neću ja da kukam ili bilo šta. Ja sam jaka žena, ja sam borac, ali se nadam da razumeju moju poziciju. Ako neko misli da je ovo lako, ja im želim da gledaju svog partnera, sa nekom tamo Majom Marinković - rekla je Stanija.

- Je l' ti bude teško kada ih vidiš zajedno - pitao je Darko.

- Bude na momente, evo sada mi je bilo teško. Ta devojka me naziva ljubavnicom, onda sam imala okršaj sa Urošem. Došla sam zbog sebe, ali mi je on (Asmin) glavna tema. Trpim uvrede od tamo neke osobe, pa sednem smorena i razmišljam i onda nailaze Asmin i Maja. Zbog majmuna koji mi je to priredio ja trpim sve ovo već tri godine, pa ga vidim s novom, on me blati, ona me blati, em ove pojave - rekla je Stanija.

- Kako se ti najiskrenije osećaš kada vidiš Maju i Asmina - pitao je Darko.

- Imam momente od onoga da ga gledam i da ga ne prepoznajem, ona mi je baš bedna i jadna u mojim očima, jer je toliko očajnički želela da se nakači na moju priču, ne da mi otme nešto ili slično, nego da bude prva tema i da se sladi mojim bolom i mojim suzama. Ona meni svesno nanosi zlo, ona se hrani s tim! Kada nju bude stizala karma u životu, nevezano samo za Asmina, šta je uradili Anđeli, šta je uradila Aleksandri, šta je uradila Subotićki, evo ja znam za jednu priču pred ulazak, ne znam šta će u životu kada je bude stizala karma?! Ovo je ona sve uradila da mene povređuje - rekla je Stanija.

- A kada vidiš njega - pitao je Darko.

- On mi se zgadio jer me je toliko izvređao, nema šta nije izneo za mene - rekla je rijaliti zvezda.

- Na koji način emotivno tebe to pomera i koja emocija je u tebi dominantna - pitao je Darko.

- Ovo mi je kao neki film koji mi se ponavlja u životu, da sam imala ljubav i da me neko posle toga pljuje. Isti mi je film, samo je novi glumac. Ja sam mu bila boginja i ikona, sve na svetu i zavozao se u rijalitiju sa drugim ženama, neka je, ali to pljuvanje i da želi toliko da me okalja i ogadi, da me toliko unizi i uništi, zašto?! Otišao si sa drugom, srećno ti. Šta sam ja njemu uradila?! Moji ga nikada nisu pljuvali, pa sam prošla isto kao i ona (Aneli). Ovo moje prerasta u prezir i ima sujete da ga drndam kada mi se može, da mu dobacim, da. I onda bude sinoć izlaganje, gde me je podsetio na momente na onog starog Asmina. Nije me pozitivno iznenadio, ostala sam šokirana - rekla je Stanija.

- Kako objašnjavaš to da Maja Marinković zrači samopouzdanjem i govori da veruje Asminu, da ti Asmina više ne intresuješ, a onda poludi zbog načina njegovog razgovora sa tobom - pitao je Darko.

- Ona ne treba da se brine što se tiče mene, on mene više ne zanima. On kada bi se iole dozvao pameti i bio iole čovek, ne znam koliko se može biti nakon svega, da kaže: "je*ote izvini, debil sam", da se pokaje ili čisto da ljudski spusti loptu, ne znam šta bi ovde bilo. To je Maja, a on je to sam birao i tako mu je kako mu je, ko ga je*e, sam je to želeo. A ona, opet je želela nešto što je moje, bivše, da misli da je bolja, sve što bude imala s njim, ko je je*e - rekla je Stanija.

- Kako komentarišeš to što je ona njega optuživala da joj na kvarno pravi dete - pitao je Darko.

- Ne zanima me jer sam ja svoju priču ispričala, a Maja se mojoj priči rugala i ponižavala me je. Neka je želi ko hoće da je žali, ona se rugala meni, ponižavala me i želela da otme nešto moje, da mi dolazi u izolaciju i rehab, ona bukvalno ide da mi nanese zlo i bol. Njoj kada se bude vraćalo, ne zanima me, ja sam svoje rekla. Šta će ona da bude u mojim godinama, u Kačavendinim?! Svi imamo neke komplekse u životu i mene su moji kompleksi možda vodili u životu, ali na taj način da lečiš, gde će ti duša?! Je*ote, ja ne znam kakvi su ovo ljudi. Ja plaćam debelu cenu da izađem iz svega ovoga, ovo Ahmići i Durdžići, nečista posla, u sve to uletela i Maja sa sve Takijem. Asmin i Aneli su za mene belosvetski prevaranti, čime se ona bavila pre rijalitija, ovaj zavaljivao ljude, najopasniji su mi oni, Maja je, hajde, transparentna. Ona njega tera da mene gazi - rekla je Stanija.

