NISAM DOBRO! Terza na ivici zdravog razuma zbog Sofijinih laži, poručio Danetu poruku: Ako je tvoja...(VIDEO)

U ''Šiša bar'' kod Darka Tanasijevića na intervju je došao Terza.

- Mnogi od njih se pitaju koliki je tvoj želudac i koliko može da svari - glasilo je pitanje.

- Čekam da vidm da li ću ići na operaciju želudca - odgovorio je Terza.

- Šta je tebi jasno, a šta nejasno - pitao je Darko.

- Nejasne su mi stvari koje demantuje za slike, da se sa majkom viđala sa tim čovekom koji je deda koji je opertisan i ima problem sa govorom. Nejasne su mi stvari koje laže. Ne verujem da je verena. Kažem joj da se zakune da nemaju slike, klela se. Čemu potreba da lažeš. Ne verujem da je nešto intimno imala sa njim. Ona meni kaže da su u toj grupi slali šta će da obuče i da su joj slali pare. Ona kaže da je čovek koji je bio bolestan i da je dolazio u Beograd da se leči. Koja je poenta da se toliko puta viđaš sa čovekom - objasnio je Terza.

- Kako tumačiš njena opravdanja i obrazloženja - pitao je Darko.

- Ja ne znam kako te slike izgledaju, čemu potreba da lažeš. I ja se slikam sto puta sa nekom osobom, a ti odma bacaš sumnju na neke druge stvari. Mora da postoji neko dopisivanje da bi došlo do veridbe. Za Audi, rekla mi je da je to neki tatin prijatelj i da joj je dao auto da vozi i da kad izađe iz Elite 9 da bude zaštitno lice jer je on vlasnik renta kara. Ne verujem da je imala nešto sa njim, možda je on osetio nešto prema njoj i onda ispada da ga je muzla za lovu. Uopšte mi nije dobro - rekao je Terza.

- Kako misliš da tvoji roditelji sada reaguju na tvoju devojku - pitao ga je Darko.

- Kome to može da bude normalno. Verujem da ima velika pozasdina da nju unakaze. Sačekaću, ne mogu da joj okrenem leđa. Nisam počeo da se hladim. Ona ima tu situaciju, izvoli demantuj, nek se tvoji oglase. Meni je loše i ne osećam se prijatno. Ne sumnjam ja u nju, ali ima neka pozadina priče. Neprijatno m je zbog njene i moje porodice. Ne pada mi na pamet da se nerviram i stresiram. Ti joj govoriš da imaju slike, a ona kaže nema i ja sad treba da ulazim u sukobe sa ljudima, a oona me laže. Posle svih stvari kakva ova veza ima perspektivu - ispričao je Terza.

- Jel razmišljaš šta su oni izjavljivali - nastavio je Darko.

- Uopšte ne razmišljam o tome. Bitno da su oni živi i zdravi. Verujem joj da nije bila sa čovekom. Teško mi je. Jako je teško naći devojku koja nema mrlju. Baca sumnju na mnoge stvari. Jel se vidi da je taj čovek u kući u Makedoniji - rekao je Terza.

- Vidi se ona. Vide se makedonska obeležja - pojasnio je Darko.

- Otkud vi u Velikoj Plani, gde ste vi krenule tamo. Nešto petlja i mulja.

- Jel bi poručio nešto Danetu - pitao je Darko.

- Kupiću ti Dane svileno maramče. Šta da mu kažem, ako je njegova vratiću mu je - poručio je Terza.

Autor: Teodora Mladenović