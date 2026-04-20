Raskrinkavanje na pomolu!

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Asmina Durdžića i Maje Marinković, voditelj Darko Tanasijević je u Šiša baru porazgovarao sa Sofijom Janićijević.

- O tebi pričaju svi u Beloj kući, a i svi napolju...Sofija, pre nego što krenem sa pitanjima, hajde ja tebi da dam priliku da mi ti kažeš o sebi i Danetu sve ono što želiš da kažeš i sve ono čega se sećaš - pitao je Darko.

- Ja sam ispričala priču za Daneta Terzi i kada je bila neka priča, to mu je Milica rekla kada je krštenje bilo, ja sam njemu tada sve rekla...Dane je moja podrška od prošle sezone, kada sam mislila da nemam nikoga. On je čovek koji je dolazio često za Beograd, imao je zdravstveni problem, trebao je da ima neku operaciju u Skoplju. Upoznala sam ga krajem ili sredinom avgusta, ne znam kada tačno. Došao je do zgrade, doneo mi je brdo garderobe, tu je bio i moj tata isto. Sedam do 10 puta sam ga videla, ne znam tačno koliko puta. Kada god nabavi garderobu, ne znam kako i ne zanima me, on mi napiše i kaže mi da dolazi tada i tada, pa mi traži da se slikamo, nije mi bilo čudno. Stvarno su me pripremali za sezonu, napišu mi u grupi: "šta ćeš da obučeš", pa im ja pošaljem šta hoću, pa onda oni uplate novac. Ja zaista nisam primetila da me on gleda bilo kakvim drugim očima, a ne kao neko ko mi je podrška. Nisam osetila jačinu i težinu ove priče, kao slike i pitanja, da se ja pravdam i opisujem detaljno, auto i Mek, jer ta priča nema nikakvu poentu. Fan koji mi je kupovao garderobu, čak su oni meni plaćali za frizera. Taj Dane je sam želeo, nikada nisam napisala poruku: "treba mi", nekada je on dovozio garderobu, on nikada nije vozio, bio je taj dečko sa njim jedan. Mi smo krenule za Niš, svratile smo do Meka da jedemo, pa su svratili do nas, krenuli su iz Beograda. Bili su 15 minuta sa nama, dali nam garderobu - rekla je Sofija.

- Kada sam te pitao za slike iz Niša, ti si meni rekla: "tada smo išle na proslavu mama i ja i Dane nas je tada zvao i krenuo je iz Makedonije, pa je bio u fazonu da ide u tom pravcu", pa ste se našli, a sada mi za tu proslavu u Nišu pričaš potpuno drugačije - pitao je Darko.

- Povod odlaska u NIš je ta proslava, to je jedan dan, on je bio dva puta...Ja sam bila kod svoje babe sedam dana, kada sam iz Beograda išla za Niš, jedan jedini Mek je bio u Velikoj Plani. On je išao gde je on hteo, tu je on doneo stvari iz Beograda. Nakon, ne znam, tri četiri dana je iz Makedonije došao u Niš - rekla je Sofija.

- Ti si meni maločas rekla da si se ukupno videla sedam, osam puta, zbog čega kada ti je stiglo prvo, drugo škakljivo i čudno pitanje koje možda insinuira na neke stvari, što nisi rekla da je fan i sve što si meni ispričala, nego si rekla da si ga jednom videla?! Zbog čega si sakrila?! - pitao je Darko.

- Taj čovek i cela ta priča, tako mi je to bezazleno...Videla sam se sa tom ženom jednom isto toliko puta, nije tražila da se slikamo. Uopšte se nisam osećala nijednog trenutka da ima pozadinu i priču, kao da si mi spomenuo nešto nebitno. Ja sam zahvalna tim ljudima što su mi pružili podršku - rekla je Sofija.

- Što si Mileni rekla: "ja sada obrađujem samo starije" - pitao je Darko.

- Ma to je šala, nije mi pao na pamet, dao mi je maksimalnu podršku i nema ništa. Ja sam malo pre rekla: "daj Bože da se on pojavi da rešim ovo za dva dana i ćao". To mene ne intresuje. Nemam nikakav problem što se tiče moje porodice, ja im slikam i snimam im šta sam sve dobila. Ja pitam Aneli, on kaže da je i ona dobijala sve i svašta, nisam jedina. Mene ne intresuje taj čovek, ako je nešto rekao što ne sme i što nije istina, tačnije, onda bih mu sve sasula u lice. Ne kapiram poentu takvog nečeg. Taj čovek ima fotografije sa mnom isključivo pored mene, ništa se tu ne dešava - rekla je Sofija.

- A fotografije iz Audija - pitao je Darko.

- Postoji jedna fotografija iz automobila. Iz auta je bilo Niš, iz Niša do Beograda. Ne vozimo se zajedno, tu je bio taj dečko, a ja ne znam da vozim manuel. Ja sam sela da probam da vozim manuel, vozim automatik. Uzela sam na mesec dana automatika, to nema veze sa Danetom i Makedonijom. Ja sam bila jednom, ja sam vozila, od Niša do Beograda, tu je bio njegov zet i devojčice male iza. On je meni samo dobro doneo, svađao se tamo, pljuvao, on je plaćao botove da 50 komentara stižu - rekla je Janićijevićeva.

- Sofija, ako sam te u petak pitao za slike, je l' bilo potrebno vreme da smisliš odgovore ili? To mi nije jasno - pitao je Darko.

- Ovako sam trebala da ti odgovorim. Nisam se setila, naravno da znam, imam 28 godina. Postoji sve, ništa nije sporno - rekla je Sofija.

- Šta ti znači 15. avgust - pitao je Darko.

- Meni ništa, ja sam ga upoznala tako avgust do septembra. Ništa ne lažem, ja sam morala da budem kod kuće i da ležim, od sredine oktobra do kraja. Ljubavne poruke ne postoje, to "dušo" i ostalo ne postoji, nijedna poruka ne aludira na nešto ljubavno...Padao mi je profil, pa nisam mogla da ulazim u poruke dva, tri dana, ja samo razmišljam da ne postoji nešto za poruke da se tu nešto nije desilo, sve ostalo ima u mom telefonu - rekla je Sofija.

- Slike u okviru tog četa ne mogu da se montiraju - rekao je Darko.

- Ne postoje slike...Vezano za garderobu, ja sam uvek slikala i slala u našu grupu gde je nas petoro, gde je Dane, Vesna... - rekla je Sofija.

- Koje godine si se slikala u Makedoniji za one izbore za politički marketing - pitao je Darko.

- Ove godine - rekla je Sofija.

- Kako kada su poslednji izbori u Severnoj Makedoniji održani parlamentarni i predsednički 2024. godine - pitao je Darko.

- Oni da li će da se biraju ove ili 2028. godine, to mene ne zanima, to je moja sreća jer poznajem fotografa koji ima kontakt - rekla je Sofija.

- Da li imaš nešto da poručiš Danetu - pitao je Darko.

- Njemu da bude iskren, kao što priča da su mi pakovali prošle godine afere, da ne radi on to sam zbog ličnog interesa ili interesa nekog drugog, da ne ruši moju ličnost koju sam gradila i da me neko povezuje sa tim, ako je drugačije shvatio od toga da je samo podrška, žao mi je, samo si podrška - rekla je Sofija.

Autor: Nikola Žugić