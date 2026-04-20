Progovorili o svemu!

Nakon saopštenja Dušice Jakovljević da se u Belu kuću vraćaju Sunčica Milić, Miladin Srdanov, Sandra Todić, Milosava Pravilović i Ilija Pečenica voditelj Darko Tanasijević zauzeo je svoje mesto u Šiša baru.

Na samom početku razgovarao je sa Majom Marinković koja je istakla da je Asmin Durdžić prokockao njeno poverenje, a ubrzo je nagazila i ljutu rivalku Staniju Dobrojević.

- Mnogi bi mogli da kažu da si sinoćnjim ponašanjem pokazala da si nesigurna u Asmina, ako si sigurna u sebe i da si ti jedina žena koja Asmina intresuje, zbog čega bi ti smetalo da on odgovori na neko njeno pitanje - pitao je Darko.

- Ja imam jako veliki bes prema njoj. Ne bih ja imala taj problem, ona je limunada, prekucala je za sva vremena...Jako mi je nisko udarala na oca, majku, mnogo laže i mnogo petlja. Meni ništa ne može da promakne, ove kamere su mala beba za mene. Ja sam istraumirana od prošlih odnosa, a i posesivna sam i ljubomorna, šta ću, takav sam. Ja ću biti najbolja na svetu...Zvala me je trista puta, da se slikam za njene kompletiće. Ja pred ulazak, dva, tri dana spremanje, ne javljam se nikome. I Taki me je zvao: "dolazi kući da se stvari spremaju", ona zove da joj se okači reklama, znači klasično me je koristila za reklamu. Ponižava kako je ona to poklonila kao velika prijateljica, ponižavanje za reklamu. Ona zna da sam medijski popularnija od nje! Ona je jedan veliki šljam, ološ i manipulator, došla je da se opere od etikete ljubavnice. Udara je kompleks jer je Asmin otkačio zbog mene, kompleks jer sam to baš ja. I da, i dalje je luda za njim. Kada ti kažeš: "odgovarao si mi prvih mesec dana, tada ste imali odnose", od čega se ona oporavlja?! Ma daj, tu vodu koju ona prosipa ne može da popije niko ko ima dva grama mozga. Izašla sam iz radija da sebe ne dovedem sebe u situaciju u koju ne želim. Najviše me boli to što mi je vređala oca, izmišljala i pominjala majku - rekla je Maja.

- Opet si Asmina prethodne noći optuživala da ti pravi dete na kvarno, zbog toga je nastala velika svađa. Da li je to ponovio, šta se tu zbiva - pitao je Darko.

- Kada smo imali taj odnos, kada sam popila tabletu, vidi...Mi smo imali odnos, on je završio, a nakon tog završetka, mi smo posle par sekundi nastavili taj odnos, što je jako rizično. Ja imam posle onoga što se desilo sa Janjušem veliku traumu zbog svega toga, mi i slabije imamo te sek*ualne odnose...Ja sam to rekla jer je Stanija to rekla, ali se to stvarno nije ponovilo. Ja sam besna jer sam morala da popijem tu tabletu, jer od nje nisam normalna ovih dana. Raspoloženje mi se menja, plačem, smejem se, ponašam se kao neuračunljiva osoba. Gubim osećaj koncentracije, kontrolu nad sobom, kao da sam za psihijatra zrela. Besna sam i onda mu to nabijam na nos - rekla je Maja.

Ni Stanija Dobrojević nije gubila vreme, u svom stilu je ponovo zalepila Maju Marinković za dno. Zapitala se kako će podneti kada joj karma bude vratila sve loše postupke koje je načinila svojim drugaricama.

- Ta devojka me naziva ljubavnicom, onda sam imala okršaj sa Urošem. Došla sam zbog sebe, ali mi je on (Asmin) glavna tema. Trpim uvrede od tamo neke osobe, pa sednem smorena i razmišljam i onda nailaze Asmin i Maja. Zbog majmuna koji mi je to priredio ja trpim sve ovo već tri godine, pa ga vidim s novom, on me blati, ona me blati, em ove pojave - rekla je Stanija.

- Kako se ti najiskrenije osećaš kada vidiš Maju i Asmina - pitao je Darko.

- Imam momente od onoga da ga gledam i da ga ne prepoznajem, ona mi je baš bedna i jadna u mojim očima, jer je toliko očajnički želela da se nakači na moju priču, ne da mi otme nešto ili slično, nego da bude prva tema i da se sladi mojim bolom i mojim suzama. Ona meni svesno nanosi zlo, ona se hrani s tim! Kada nju bude stizala karma u životu, nevezano samo za Asmina, šta je uradili Anđeli, šta je uradila Aleksandri, šta je uradila Subotićki, evo ja znam za jednu priču pred ulazak, ne znam šta će u životu kada je bude stizala karma?! Ovo je ona sve uradila da mene povređuje - rekla je Stanija.

Bivša partnerka Asmina Durdžića, Aneli Ahmić nije krila uzbuđenje zbog sumnje da će Maja tek da mu zagorča život. Zatim se osvrnula na vezu Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice.

- Kako komentarišeš sve ono šro se zbilo u petak između tebe i Stanije - pitao je Darko.

- Meni ne prija za uši da slušam sve te stvri. Dok Stanija priča, ja ne mogu da ti to objasnim, kao da me drži za vrat. On je zbog nje prodao mene i Noru. Stanija je jako loš čovek - rekla je Aneli.

- Koliko te izuje iz cipela kada kaže ja sam gore prošla od nje - pitao je Darko.

- Ja ne mogu da verujem šta žena priča. Meni Asmin nema šta nije izgovorio. Dirao je naše dete. Nema šta nije izneo o meni. On je svoje dete okačio na Instagram i rekao da je od Žike. Doveli su me do ludila da ne bih volela da dođem ni u top tri. Sad sam im na žulj stala jer sam zagrlila Stiča, posle sam se pokajala - ispričala je Aneli.

- Kako komentarišeš odnos Maje i Asmina - pitao je Darko.

- Blam. Ona se okrenula prema mebni i smeje mi se, a on je dobacivao šta to radiš da ova k*rva gleda. Čeka ga haos, Maji je dosadno. Biće između njih neviđeni haos. On je danas bio na rubu pa ga je ona smirila. Ona voli da joj muškarci pokažu do koje granice muškarci mogu da idu. Ovo je uvod u haos - ispričala je Aneli.

Ubrzo je Darko razgovarao i sa Asminom Durdžićem. On je progovorio o propalom odnosu sa Stanijom, pa se osvrnuo na haos koji se deđava između njega i Maje.

Nakon Asmina, došao je Borislav Terzić Terza koji je pričao o svojoj devojci Sofiji Janićijević nakon saznanja da ga je lagala o Danetu. Nije krio koliko je loše.

- Kako tumačiš njena opravdanja i obrazloženja - pitao je Darko.

- Ja ne znam kako te slike izgledaju, čemu potreba da lažeš. I ja se slikam sto puta sa nekom osobom, a ti odma bacaš sumnju na neke druge stvari. Mora da postoji neko dopisivanje da bi došlo do veridbe. Za Audi, rekla mi je da je to neki tatin prijatelj i da joj je dao auto da vozi i da kad izađe iz Elite 9 da bude zaštitno lice jer je on vlasnik renta kara. Ne verujem da je imala nešto sa njim, možda je on osetio nešto prema njoj i onda ispada da ga je muzla za lovu. Uopšte mi nije dobro - rekao je Terza.

- Kako misliš da tvoji roditelji sada reaguju na tvoju devojku - pitao ga je Darko.

- Kome to može da bude normalno. Verujem da ima velika pozasdina da nju unakaze. Sačekaću, ne mogu da joj okrenem leđa. Nisam počeo da se hladim. Ona ima tu situaciju, izvoli demantuj, nek se tvoji oglase. Meni je loše i ne osećam se prijatno. Ne sumnjam ja u nju, ali ima neka pozadina priče. Neprijatno m je zbog njene i moje porodice. Ne pada mi na pamet da se nerviram i stresiram. Ti joj govoriš da imaju slike, a ona kaže nema i ja sad treba da ulazim u sukobe sa ljudima, a oona me laže. Posle svih stvari kakva ova veza ima perspektivu - ispričao je Terza.

- Jel razmišljaš šta su oni izjavljivali - nastavio je Darko.

Na samom kraju pridružila se i Sofija Janićijević kojoj se pamćenje vratilo odjednom, ali je amnezija ostala na njene prepiske sa Danetom.

- Ja sam ispričala priču za Daneta Terzi i kada je bila neka priča, to mu je Milica rekla kada je krštenje bilo, ja sam njemu tada sve rekla...Dane je moja podrška od prošle sezone, kada sam mislila da nemam nikoga. On je čovek koji je dolazio često za Beograd, imao je zdravstveni problem, trebao je da ima neku operaciju u Skoplju. Upoznala sam ga krajem ili sredinom avgusta, ne znam kada tačno. Došao je do zgrade, doneo mi je brdo garderobe, tu je bio i moj tata isto. Sedam do 10 puta sam ga videla, ne znam tačno koliko puta. Kada god nabavi garderobu, ne znam kako i ne zanima me, on mi napiše i kaže mi da dolazi tada i tada, pa mi traži da se slikamo, nije mi bilo čudno. Stvarno su me pripremali za sezonu, napišu mi u grupi: "šta ćeš da obučeš", pa im ja pošaljem šta hoću, pa onda oni uplate novac. Ja zaista nisam primetila da me on gleda bilo kakvim drugim očima, a ne kao neko ko mi je podrška. Nisam osetila jačinu i težinu ove priče, kao slike i pitanja, da se ja pravdam i opisujem detaljno, auto i Mek, jer ta priča nema nikakvu poentu. Fan koji mi je kupovao garderobu, čak su oni meni plaćali za frizera. Taj Dane je sam želeo, nikada nisam napisala poruku: "treba mi", nekada je on dovozio garderobu, on nikada nije vozio, bio je taj dečko sa njim jedan. Mi smo krenule za Niš, svratile smo do Meka da jedemo, pa su svratili do nas, krenuli su iz Beograda. Bili su 15 minuta sa nama, dali nam garderobu - rekla je Sofija.

- Kada sam te pitao za slike iz Niša, ti si meni rekla: "tada smo išle na proslavu mama i ja i Dane nas je tada zvao i krenuo je iz Makedonije, pa je bio u fazonu da ide u tom pravcu", pa ste se našli, a sada mi za tu proslavu u Nišu pričaš potpuno drugačije - pitao je Darko.

- Povod odlaska u NIš je ta proslava, to je jedan dan, on je bio dva puta...Ja sam bila kod svoje babe sedam dana, kada sam iz Beograda išla za Niš, jedan jedini Mek je bio u Velikoj Plani. On je išao gde je on hteo, tu je on doneo stvari iz Beograda. Nakon, ne znam, tri četiri dana je iz Makedonije došao u Niš - rekla je Sofija.

- Ti si meni maločas rekla da si se ukupno videla sedam, osam puta, zbog čega kada ti je stiglo prvo, drugo škakljivo i čudno pitanje koje možda insinuira na neke stvari, što nisi rekla da je fan i sve što si meni ispričala, nego si rekla da si ga jednom videla?! Zbog čega si sakrila?! - pitao je Darko.

- Taj čovek i cela ta priča, tako mi je to bezazleno...Videla sam se sa tom ženom jednom isto toliko puta, nije tražila da se slikamo. Uopšte se nisam osećala nijednog trenutka da ima pozadinu i priču, kao da si mi spomenuo nešto nebitno. Ja sam zahvalna tim ljudima što su mi pružili podršku - rekla je Sofija.

- Što si Mileni rekla: "ja sada obrađujem samo starije" - pitao je Darko.

Autor: A.Anđić