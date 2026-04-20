Bauštelac već treću godinu trese kaveze, a vi se VEŽITE KANAPOM! Mustafa seče jezikom kao britkom sabljom, stoji iza Alibabe ČVRŠĆE NEGO IKAD!

Durdžić redovno na svojim društvenim mrežama komentariše dešavanja iz "Elite".

Porodica Durdžić postala je tema broj jedan kod svih vernih gledalaca "Elite 9". Dok Asmin u rijalitiju pravi spletke, igrice i zanimljive situacije, njegov otac Mustafa napolju redovno komentariše sva dešavanja.

Ovoga puta, Mustafa je odlučio da stane na put svim zlim jezicima i zapuši im usta britkim komentarom.

- Bauštelac već treću godinu trese kaveze, neki od buke ne spavaju, a ja od smeha ne odmaram. Ko ima živce, neka gleda, ko nema, neka se pravi da ga se ne tiče. A vi što se pravite da letite, a sedite na drvenoj prečki zavežite se kakvim kanapom, da vas ne odnese prvi propuh istine - poručio je Mustafa.

Podsetimo, Durdžić stoji čvrsto iza svake odluke svog sina, a iako mu je pismom i čestitkama poručio da bi trebalo da promeni smer i pravac ponašanja, napolju je ipak na njegovoj strani u svakoj odluci.

