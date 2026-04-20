Muk u Beloj kući! Janjuš unakazio Asmina lekcijom o roditeljstvu, pa ga patosirao: Nemoguće da nisi mogao nikako da vidiš ćerku, ima li zakon? (VIDEO)

Tišina kakva se ne pamti!

Ovonedeljni vođa Marko Janjušević Janjuš dodelio je naredni budžet Maji Marinković.

- Ja sam sa tobom top ove sezone. Ja sam možda trezvenije glave. Ulaskom u ovu vezu si se p*srala na svoje učešće. Asmine, ti si se prosuo ove godine. Prosuo si se kod svojih roditelja. Oni nisu očekivali da ćeš se ponašati ovako. Oni ti misle isto ovako. Prosuo si se u psovakama i vređanjima. Da vređaš decu je najgora stvar koju čovek sebi može da dozvoli. Na kraju si ti najgori. Nisam ti mislio loše, ali će te ulazak sa Majom demolirati. Ona će jedva čekati da ti iskopa oči. Maja je u svemu dobra, samo u ljubavi nije. Da dođe Džoni dep, pretvorila bi ga u Džastin Bibera. Tvoji su ogorčeni tvojim ponašanjem. Nemoguće je da sebi nisi mogao da obezbediš da vidi dete. Nemoguće je da nisi jednom pojeo g*vno i rekao da vidiš dete - rekao je Janjuš.

- Prelaziš granice. Išao sam pet puta u Sarajevo - rekao je Asmin.

- Je l' postoji policija ili zakon? - pitao je Janjuš.

- Nisam hteo da je tužim - rekao je Asmin.

- Moja sestra je imala punomćje i mogao si prijaviti nju da vidiš Noru. Jednom si je video, a durgi put nisi - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić