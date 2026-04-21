Oglasila se Milica Veličković nakon što je Terza šutnuo Sofiju zbog afere sa Danetom (70)

Borislav Terzić Terza prethodne noći stavio je tačku na emotivnu vezu sa Sofijom Janićijević nakon što je shvatio da ga je mesecima lagala o odnosu sa sedamdesetogodišnjim Danetom iz Severne Makedonije, koji tvrdi da je učesnica "Elite" za njega verena.
Sofija je priznala da je Daneta "muzla" za poklone i novac, međutim nastavila je da laže o njihovim susretima, putovanjima, planovima, komunikaciji i odnosu. Zgroženi Terza rešio je sada da je odjavi za sva vremena, iako je u prethodnoj sezoni svoju tada trudnu verenicu Milicu Veličković javno prevario zarad Janićijevićeve.
Sada, nakon ovakvog raspleta situacije, kontaktirali smo Milicu kako bismo čuli na koji način komentariše novonastala zbivanja u "Eliti".
- Osobe koje su mi vređale ćerku ne komentarišem, a starije ljude poštujem. U skladu sa tim ostaću suzdržana - u svom stilu poručila je Milica.
Prelazio joj preko vređanja ćerke Barbare
Podsetimo, Milica i Terza zaratili su na krv i nož zbog njegove javne preljube, a potom su se svo troje, uključujući i Sofiju, suočili u "Eliti 8".
Terza je svoju ćerku prvi put upoznao šest meseci nakon njenog rođenja, a tokom leta video ju je svega nekoliko puta, što je često bio predmet Miličinih i njegovih javnih rasprava.
Drama je nastavljena kada je Terzić odlučio da ponovo učestvuje u aktuelnoj sezoni "Elite", a ubrzo se, nakon Sofijinog ulaska, pomirio sa njom. Janićijevićeva je u jednoj od žestokih svađa sa Terzom psovala i uvredila njegovu i Miličinu ćerkicu, preko čega joj je Terzić prešao. Međutim, sada, kada je saznao za njen odnos sa sedamdesetogodišnjim Danetom, rešio je da na njihovu vezu definitivno stavi tačku.
