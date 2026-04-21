Umiru od smeha: Janjuš i Luka se nikad žešće posprdali sa Sofijom, ne mogu da veruju koliki je lažov! (VIDEO)

Zgroženi!

Marko Janjušević Janjuš i Luka Vujović od rane zore su počeli da se sprdaju sa Sofijom Janićijević koja je slagala sve o svom odnosu sa Danetom (70), te obojica nisu mogli da veruju šta je ona sve u stanju da smisli.

- Zamisli ti što je ona rekla: ''Iscrtala sam bazen'' - rekao je Janjuš.

- Zeznula se kad je rekla da su oni projektanti, a posle kaže nikad nije bio u Ralji. Nije sigurno čovek preko slike radio nacrt - rekao je Luka.

- Pita je Milan: ''Je l' ti renovirao kupatilo?'', a ona kaže: ''Sama sam renovirala, ali on je platio'' - rekao je Janjuš.

- Ma najjače je bilo kad je rekla: ''Sve priznajem, ali nisam mu napisala ljubavi''. Pa koliko ga je ojadila, mogla je i konju da mu kaže - rekao je Luka.

- Odrala čoveka za 50.000 evra, pa kaže mi Terza da su joj svi duksevi oko 500 evra - rekao je Janjuš.

- Još ga ponižavala i pričala kako ne zna da priča - rekla je Jakšićka.

Autor: N.P.