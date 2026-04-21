AKTUELNO

Domaći

ASMIN JE KOPIJA FILIPA CARA! Dejan Dragojević urnisao Durdžića: Ima trule fore, vratiće se Aneli! (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, Pink.rs ||

Pobednik pete sezone "Zadruge" Dejan Dragojević posle dužeg vremena otvorio je dušu za emisiju "Ekskluzivno" i pred kamerama Pinka pretresao aktuelne teme iz rijalitija "Elita", koji obara sve rekorde gledanosti.

Posle trijumfa u Pinkovom rijalitiju posvetio se svom privatnom životu i, kako je istakao, ne želi da se vraća na stare staze, već gleda kako da unapredi svoj život.

- Kada se završi rijaliti, a ti se ne vraćaš na stara vrata, ne započinješ stare stvari, nemaš više nikakvu emocuiju prema tome, dobru, lošu, neutralnu - e, tada shvataš da si pobedio sebe. Mogu slobodno da kažem da sam stvarno pobednik - kaže Dejan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Obrijao sam se, sada ne mogu da me vređaju za bradu, a govorili su da sam izdajica, poturica, bradati jarac. Ja to volim, bez hejta nema ništa. Mislim da sam zreliji, pametniji, mislim da mogu mnogo bolje da iskoristim svoj mozak. Smatram da sam zreliji i pametniji, a da li ću to sprovesti u delo... - priča Dragojević.

Kada su u pitanju međuljudski i ljubavni odnosi u "Eliti", neku vrstu iskrenosti prepoznaje u Aneli Ahmić i Asminu Durdžiću.

Foto: Pink.rs

- Stvarna neka emocija i to što se dešava, možda Asmin i Aneli. Mislim da će uvek biti povezani zbog deteta i da će se uvek vraćati jedno drugom zbog toga. Teraju inat s drugim partnerima da bi jedno drugom pokazali nešto... Mislim da je Stanija ušla full spremna, ali opet... Ne možeš tamo ni biti spreman, mora da te sastavi, da dobiješ po kolenima. Svi su se uplašili, ide kraj rijalitija, osećaju se ugroženim, gube temu... Pa se svi mešaju - priča Dejan i dodaje:

Foto: TV Pink Printscreen

- Maja se lepo javila Staniji i šta se posle izdešavalo? Ona oseti, gleda kameru, prati. Odmah prešalta da se vrati Asminu. Ne možeš pohvatati sva ta dešavanja, moraš da odvojiš vreme da bi ispratio sve, pogotovo ćoškarenje.

Bez dlake na jeziku izneo je mišljenje i o Asminu Durdžiću.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić/E-Stock/Rajko Ristić

- Svi su oni kopija Filipa Cara, svi kopiraju mog zeta. Filip Car je specifičan, galamdžija, hoće da ga utera, šeta kera svuda, ima fore i fazone, ali ima harizmu, on to može. Asmin je kao neki hejter koji je bio na internetu, pratio je dobro rijaliti, spremao se za to i odlučio da uđe. Nije potpuno opušten, previše je zategnut, kada bi se opustio bio bi mnogo interesantniji i zanimljiviji. Crpi mi energiju. Ima trule fore, treba da se opusti i da ne razmišlja o kamerama. Stavio je sebi teze kako će da se ponaša, a to ne možeš u rijalitiju, moraš biti svoj - zaključio je on u emisiji "Ekskluzivno".

Autor: D.T.

#ANELI AHMIĆ

#Asmin Durdžić

#Dejan Dragojević

#EKSKLUZIVno

#ELITA

#Filip Car

#Stanija Dobrojević

