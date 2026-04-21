Išla od jednog do drugog, pa joj ovaj napravio bebu! Dejan Dragojević urnisao Anitu: Još jedno dete koje neće imati oca, sudbina mu je ZAPEČAĆENA!

Anita Stanojlović zatrudnela je u aktuelnoj "Eliti" sa Lukom Vujovićem, a sada je njihovu situaciju u emisiji "Ekskluzivno" prokomentarisao pobednik pete sezone "Zadruge" Dejan Dragojević, koji im ne predviđa sreću.

Šokiran je Anitinim ponašanjem.

- Ušla da zaradi za dete, a još jedno stiže, mora da uđe i u sledeću sezonu - nasmejao se Dejan, a potom nastavio:

- Ona mi nikada nije bila simpatična za rijaliti, gledao sam sve što se dešavalo sa Matorom, sve je to bilo nekako fejk, kao što Matora i sada ima vezu koja je fejk. Shvatiš koliko su ljudi spremni na sve samo da bi ostali unutra. Tamo kad uđeš i zatvore se vrata, to je poseban univerzum, svet, može da ti dođe mama, tata, ti imaš osećaj deset minuta, a kad odu, kao da niko ne postoji. Ljudi se tamo pogube jer žele da opstanu, pa rade sve moguće. Furaju to kao da se bore za neku ljubav, kao što sam ja kreten bio - priča Dejan i dodaje:

- Izgubiš sebe, dodvoravaš se nekome da bi plivao tamo, a kakvu ćeš sliku napraviti o sebi? Ona je ušla kao majka da zaradi za dete, mlada majka, išaltala se svuda. Lepa devojka, zgodna devojka, ima predispozicije, obrisala je tu neku sliku koja ju je pratila, pobedila je u rijalitiju, i onda uđeš ponovo, ideš od jednog do drugog, ovaj ti napravi dete, još jedno dete koje nema oca... To su teške stvari - objašnjava on.

Siguran je u to da Luka i Anita zajedno neće uspeti.

- Imaće oca na papiru. Šta je Asmin sve govorio za Noru? A onda dođe i bori se za očinstvo. Da li će Luka prihvatiti ili neće, to nije bitno šta će stajati u papirima, ali da li će dete imati oca kao oca? Nema šanse, postoji par ljudi koji su opstali kroz rijaliti, Luka nije momak koji bi mogao da opstane. Luka srlja samo da bi sve uhvatio, hoće sve da bude njegovo. E, sad si ga, brate, sklepao! Žao mi je što ta deca ispaštaju kroz sve to. Nisu oni birali da se rode, ali sudbina ima je zapečaćena. Voleo bih da sve to bude okej, da oni do kraja života budu zajedno, ali statistika pokazuje da je to neizvodljivo, nemoguće. Biće "Elita 12", ulazi Anita sa dve bebe, ulazi Luka da se raspravlja da li jeste ili nije - rekao je on u emisiji "Ekskluzivno" na TV Pink.

