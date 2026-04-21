Kažu da sve radim zbog para... Dejan Dragojević progovorio o prelasku u ISLAM, pa otkrio da nikad ne bi promenio veru, a onda jednom izjavom nasmejao sve!

Dragojević tvrdi da nikad nije bio kršten!

Pobednik pete sezone "Zadruge" Dejan Dragojević posle dužeg vremena gostuje večeras u emisiji ''Amidži šou'', a tom prilikom govorio je o prelasku u islam, pa priznao da li bi zbog ljubavi svog života promenio veru.

- Da li bi promenio veru ako bi upoznao ženu svog života, a ona insistirala da se venčate u crkvi? - glasilo je pitanje Ognjena Amidžića.

- Ne bih. Ljudi stalno greše. Ja nisam bio uopšte kršten, s mamine strane su katolici, s tatine pravoslavci. Kad sam otišao u Bosnu i počeo da izučavam islam da bih odbranio osobu s kojom sam, ja sam to prihvatio... Ja sam već osam godina u islamu. Nikad sad sebe ne bih mogao da vidim u nekoj drugoj veri. Svašta mi kažu, da fali samo da postanem budista... Kažu da sve radim zbog para, neka neko ponudi dobre pare, možda krava prođe kroz Veternik - otkrio je Dejan u emisiji ''Amidži šou''.

Autor: Pink.rs