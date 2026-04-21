Dejan Dragojević doneo konačnu odluku: Otkrio kojim poslom će se baviti u budućnosti!

U novom izdanju Amidžija pobednik Zadruge 5 Dejan Dragojević progovorio je o svojim planovima za budućnos i poslu s kojim će se baviti.

- Pokrenuo sam nešto kod sebe, odlučio sam da nastavim snimanje podkasta. U prvoj emisiji je bio Marko Đedović. Komentarisali smo sve teme u raskoraku. Volim neke teme koje sam sad slušao. Dosta mi se njih javlja sa životnim pričama i volim da im dam vetar u leđa. Snimaću za jutjub. Koliko god da je neko uspeo, ostaju neke traume - rekao je Dejan.

- Moraš da radiš na tome da bi živeo sa ožiljcima - rekao je Stevan.

Autor: A.Anđić