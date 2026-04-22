MI SMO JEDNA VELIKA, SREĆNA PORODICA: Dejan Dragojević otkrio šta ga povezuje s Filipom Carom, bili ljuti rivali, a sad će se čak i oroditi! (VIDEO)

Ovo niko nije mogao da očekuje!

David Dragojević, rijaliti učesnik bio gost je emisije ''Amidži šou'' i tom prilikom odgovarao je na pitanja gledalaca sa Instagrama.

Filip Car i ti ste porodica, kako to?

- Jovanin ujak i Filipova sestra od tetke su muž i žena. Mi smo jedna velika srećna porodica.

Da li je i u kojoj meri na tvoju odluku da promeniš veru uticala tadašnja supruga?

- Ne. Nije uticao niko, to je bila je moja odluka, mislim da to ne može niko da te natera, niti da te prisili, ni neko može da ima znanje o veri kao ja. Moje znanje o veri je, ne mogu reći ogromno, ali mogu da stanem sa bilo kime ko je rođen u islamu, mogu da stanem da pričam i da baratam. Ja sam prihvatio poziv, to je bio moj put kojm je trebalo da idem da bih spoznao nešto.

Koja je razlika između pravoslavlja i islama zbog koje si poželeo da promeniš veru?

- Ne volim da pričam jer mene prate mnogi Hrišćani, jer od Hrišćanstva je sve nastalo. Ne bih nikog da uvredim ili da uđem u diskusiju. Svako neka veruje u šta želi. Ja podržavam svakog vernika, uvek mi je bliži vernik nego nevernik.

Da li si imao problema zbog promene vere?

- Nikada. I ja se čudim. Generalno prođem i Beogradom i Novim Sadom, idem i po klubovima. Nikada mi niko nije prišao i rekao što si ti pričao da ćeš da gradiš džamije po Srbiji ili što snimam Ramazan. Kada dođe Uskrs ili Božić, gledam da snimam i to i da čestitam. Gledam da sve zadovoljim, da budem paralela i spona, da ljudi gledaju da li si dobar ili loš a ne koje si vere.

