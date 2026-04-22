Što više afera imam, to sam popularnija: Sofija iz nemoći zapretila Terzi da će mu za sve vratiti, pa priznala da je bila s Danetom (VIDEO)

Drama u cik zore!

Sofija Janićijević obratila se Terzi, te su tako ušli u verbalni sukob.

- Znam, kao što si ovog matorog us*ala, misliš i da ćeš mene, ku*ac - rekao je Terza.

- Videćeš, evo videćeš. Pretim ti, da. Videćeš za ovo što si me drugi put izdao - rekla je Sofija.

- Ti si smešna - rekao je Terza.

- Znaš li šta si radio večeras - besnela je Sofija.

- Dobro se držiš ti, samo gas - rekao je Terza.

- Jedino što me zanima je ono što si uradio večeras. Što više afera imam to mi je popularnost veća - rekla je Sofija.

- Umesto da mi se izviniš ili nešto, ti nisi normalna devojka, šta ti pričaš. Verovatno si tako i matorog izmanipulisala i usr*la ga. Ne kruže vesti o meni, nego o tebi - rekao je Terza.

- Jeste, za dobrim konjem se prašina diže - rekla je Sofija.

- Pali bre blamu jedan...Kad možeš da imaš užitak da odeš kod matorog u Makedoniju, blam! Moji mirno spavaju - rekao je Terza.

- Koliko mirno?! - rekla je Sofija.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: Nikola Žugić