NJIHOVA LJUBAV DEFINITIVNO GOTOVA! Terza plakao kao kiša, setio se Milice i ćerke Barbare, a Sofija HLADNA KAO JANUAR! On je kroz suze izvinjavao Urošu!

Tokom prethodne noći u "Eliti 9" održana je još jedna žurka, tokom koje je Bora Terzić Terza zauvek raskristio sa Sofijom Janićijević.

Filip Đukić i Terza osamili su se ispred kazina kako bi porazgovarali o Sofiji Janićijević, a Terza je priznao da ga je sramota da se o njegovoj devojci piše da je bila sa dedom od 70 godina.

- Ovo je blam, nije moj blam brate, ali... - rekao je Terza.

- Ti si tu čist sto posto - rekao je Filip.

- Ja se nisam jednoj ribi obratio na loš način, baš sam bio pošten prema njoj. Prema meni bi bila poštena samo da mi je rekla - rekao je Terza.

- J*biga, zaj*bano je to - rekao je Filip.

- Videćeš moju porodicu i upoznaćeš mog oca, meni je bitno njegovo mišljenje. Zamisli da mi pišu po novinama da mi je žena bila sa dedom i uzimala mu lovu, beži bre. Čovek još daje izjave, zamisli ti šta je to - rekao je Terza.

Terza je prišao Urošu Staniću tokom žurke, pa mu se tako izvinio za njegovo ponašanje prema njemu tokom prethodnom perioda.

- Izvini, izvini molim te, nikada te više neću dirati, Barbare mi moje - rekao je Terza Urošu.

Borislav Terzić Terza priznao je Saletu Luksu da se nikad neće pomiriti sa Sofijom Janićijević nakon što ga je slagala sve o aferi sa Danetom (70).

- Hoćeš da se pomiriš s njom? - upitao je Luks.

- Nema šanse, presekao sam. Nemoj da mi se mešaš i da me nagovoriš, ja sam to završio - rekao je Terza.

- Ne želim da je svi gaze, ovi dušmani su jedva dočekali - rekao je Luks.

- Ja sam zamolio sve da je ne vređaju - rekao je Terza.

Pevač Uroš Živković zapevao je pesmu svog kolege, veliki hit Dejana Matića "Dozvola za ljubav", a ova numera pogodila je mnoge učesnike direkt u srce, pogotovo Borislava Terzića Terzu.

Terza je stajao ispred bine, slušao i pevao tekst ove pesme, pa je sve vreme ronio suze, nije mogao da dođe do daha od istih.

- Krivica je moja što je ikad zaplakala, a ona je kriva samo što je mene znala...Recite da greši, ako čuva uspomene, ostavljena nije nego spašena od mene - glasi tekst pesme koji je Terza kroz suze pevao.

Za to vreme Uroš je ponižavao Sofiju u pušionici.

- Što ne provociraš nekoga ako ti je dosadno, da im skidaš honorare - rekla je Sofija.

- Tebe ću od sledeće nedelje, nema ti više Terze. Šta mi se Terza izvinjava kao pi*ka i moli me za oproštaj...Tebi pare guraju u pi*ku - rekao je Uroš.

- Todićka pokušava da ga smiri, ma jok, on otvorio usta kao ajkula i gura mu 10 dinara kao u kasicu prasicu - rekla je Sofija.

- Hajde ti zini ku*vo, da vidimo kako si Danetu...Sve ti Dane platio ku*vo, sve što nosiš. Videli smo prošle sezone ništa nisi imala da nosiš, sada se uz matorca malo bolje obukla - govorio je Uroš.

- I kakav je ukus 10 dinara - pitala je Sofija.

- Ne znam, ti mi objasni, ti voliš da pušiš evre. Tebi kada pu*iš Atmiru Albi, Medi i Danetu oni stave novčanicu pa pu*iš sa novčanicom. Ti hvataš najbolje, kako uhvatiš ovima kada im je labav?! Kakav je ukus labavog ku*ca, impotentnog?! Moraš da pu*iš za pare, je*iga. Je l' mama pu*i kao i ti Danetu, je l' ste se podelile?! Malo ti, malo ona, ipak ste obe u biznisu. Mama ti je matora ku*va, a ti si mlada ku*va - rekao je Stanić.

Sofija Janićijević obratila se Terzi, te su tako ušli u verbalni sukob.

- Znam, kao što si ovog matorog us*ala, misliš i da ćeš mene, ku*ac - rekao je Terza.

- Videćeš, evo videćeš. Pretim ti, da. Videćeš za ovo što si me drugi put izdao - rekla je Sofija.

- Dobro se držiš ti, samo gas - rekao je Terza.

- Jedino što me zanima je ono što si uradio večeras. Što više afera imam to mi je popularnost veća - rekla je Sofija.

- Umesto da mi se izviniš ili nešto, ti nisi normalna devojka, šta ti pričaš. Verovatno si tako i matorog izmanipulisala i usr*la ga. Ne kruže vesti o meni, nego o tebi - rekao je Terza.

