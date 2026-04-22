Ona flertovala sa Filipom, on je sve vreme nadgledao, pa UKLJUČIO CENTRIFUGU! Teodora popustila, pala na Bebičine čari, pa se POMIRILI!

Ponovo su zajedno.
Iako je tokom cele žurke Teodora Delić bila vesela, igrala i flertovala sa Filipom Đukićem, na kraju je opet završila sa Bebicom.
Bebica je u jednom momentu pokazao Teodori glavom da je vreme da krenu iz kazina, što je ona videla i odmah mu glavom potvrdila da će krenuti za njim, što je i uradila.
Zaigurno je da su Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica nedeljama unazad folirali sve cimere govoreći da se neće pomiriti, što su sada demantovali. Za koliko dana će uslediti njihovo pomirenje, ostaje da pratimo.
Detaljnije o svemu pogledajte OVDE.
Ona je došla u izolaciju gde je bio i njen bivši verenik Nenad Macanović Bebica, te je tako usledila svađa između njih dvoje o njihovom odnosu.
- Grliš mi se, kako bih te jako zagrlio sada - rekao je Bebica.
- Jedno su želje, drugo su mogućnosti - rekla je Teodora.
- Mnogo mi teško pada ova izolacija, ležim pored tebe na metar...Teško mi je brate - rekao je Bebica.
- Rekao si da ne možeš, a što ne možeš da me zagrliš - pitala je Teodora.
- Pa ne mogu, ti si tako izabrala - rekao je Bebica.
- Aham, kada - pitala je Teodora.
- Pre 20 dana, tačnije 22 dana, je l' tako bilo - pitao je Bebica.
- Ne sećam se...Da je bilo značajnije verovatno bih znala. A što plačeš?! - rekla je Teodora.
- Šta mene boli ku*ac?! Ja kad sam bila sa onim Danilom znaš koliko me zabolela ona stvar za bilo koga, pisali mi svi živi, ja sa njim uživala i putovala, znaš koliko me je zanimao bilo ko - rekla je Teodora.
- Ja mogu kada nemam povoda...Nije mi sve povod. Kako, pa zar nismo sedeli na bazenu - rekao je Bebica.
- Druže, to su mi jezive scene koje ne bih vratila. Ti sediš u onom jajetu i gledaš me. Odem na bazen, pričam s nekim i ti ćeš da mi kažeš: "što pričaš s nekim?" - rekla je Teodora.
Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica nastavili su sa svađom u izolaciji, od koje su se u par momenata zatresli zidovi.
- Ne kažem da je opravdanje to što je bilo pre, ja sam svestan, kriv sam - rekao je Bebica.
- Nije poenta da budeš svestan, nego da imaš osećaj da to popraviš. Ne, nisi, nego si pravio haos još veći da moja majka gleda jezive scene - rekla je Teodora.
- Ja vreme da vratim ne mogu, svestan sam svojih grešaka - rekao je Bebica.
- Ne, nisi ljubomoran, ti si bolestan. Ne pričaj manje sada, štipao si me! Ne pričaj manje! Ne peri se - rekla je Teodora.
- Istina, za to što sam te štipao ne postoji opravdanje, rekao sam ti milion puta "izvini" - rekao je Bebica.
Nenad Macanović Bebica nastavio je sa pravdanjem Teodori Delić, te je tako dao sve od sebe da je odobrovolji da se pomire.
- Skloni se od mene, boli me bre ku*ac, hajde m*š tamo - urlala je Teodora.
- Čemu sad ovo?! Lepo pričamo je*ote - rekao je Bebica, a potom je počeo da priča:
- Ej, Teki...Mi treba ovde da se branimo životom, dozvolio sam da nas vređaju ljudi koji su sto puta gori od nas jer sam nešto kalkulisao. Zato toga više nema, nema - ponavljao je Bebica.
- Koga ti lažeš kada si ti mene štipao?! Koga lažeš da si imao manje prebacivanja, koga lažeš tačno?! Evo zbog čega neću da pričam s tobom jer ti lažeš, bilo je gore druže...Bio si mi gadan, nisam mogla da te poljubim - rekla je Teodora.
- Ako sam ti tada bio gadan, znači da sam i sada - rekao je Bebica.
- Vidiš ti šta je tebi bitno...Ti si iskompleksirani mentol jedan...Ja sam uvek govorila da mi je on (Đukić) strast, a ne emocija. Ja sam prevazišla da se sa nekim mirim samo zbog ljubavi. Mogu te voleti do kraja života, ali neću se miriti s tobom - rekla je Teodora.
Nakon maratonske rasprave koju su imali Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica, on je rešio da skupi petlju, te je tako došao u krevet kod nje.
Ona se, međutim, nije bunila, te ga je tako pustila da legne pored nje, a potom ga je i zagrlila.
Da li je došlo do pomirenja ili pak, nije, ostaje nam da ispratimo i saznamo.
Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica ovog jutra dugo su razgovarali u izolaciji, a onda su se mic po mic približavali jedno drugom.
Na kraju se Bebica uvukao u krevet kod svoje bišve devojke, a potom su usledili i poljupci pomirenja. On je još jednom odlučio da joj pređe preko izdaje sa Đukićem, a Teodora da pogazi sve svoje reči koje mu je izgovorila i da daju ljubavi još jednu šansu.
Autor: R.L.