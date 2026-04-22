Aneli napustila ELITU, sve je povezano sa Majom Marinković, a ovo su svi detalji (FOTO+VIDEO)

Ahmićeva privremeno van Bele kuće!

Aneli Ahmić danas je privremeno napustlia najgledaniji rijaliti na našim prostorim i regionu. Naime, ona je danas imala zakazano ročište sa cimerkom iz Bele kuće, Majom Marinković.

Aneli je na suđenje stigla u helankama, i bundi, sa naočarima na licu, a kako saznajemo, Maja je odbila da napusti Elitu na kratko i da ode na suđenje.

Iako su do skoro bile čak i najbolje drugarice u rijalitiju, njihov odnos se vrlo brzo vratio na onaj iz "Elite 7", kada su se međusobno vređale i klevetale. Maja je zbog svega izrečenog na svoj račun protiv tada ljute suparnice podnela čak deset tužbi, a danas su imale zakazano ročište.

Kako je proteklo suđenje i šta će se dalje dešavati sa Majom i Aneli, ostaje nam da ispratimo.

Autor: N.B.