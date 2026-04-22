Kad se budem srela s njim... Ena Čolić progovorila o odnosu sa Zlatom Petrović, pa se osvrnula na Mikija Dudića (VIDEO)

Ena Čolić, bivša učesnica Elite 8, četvrtoplasirana superfinalistkinja iste sezone, progovorila je o odnosu sa Pejom, ali i njegovom porodicom!

Ena je na samom početku istakla da je Vaskrs, najradosniji hrišćanski praznik, zajedno sa Pejom, ali i njegovom majkom, pevačicom Zlatom Petrović.

- Jeste, Vaskrs. Ne znam da li ste videli dekoraciju za moj Vaskrs, kod mene kući. Može da ide u časopis. Sama sam sve radila, prvi put. Ove godine sam baš uživala u tome. Slavili smo s mojim ujkom - rekla je Ena, pa je nastavila:

Sutradan smo išli kod Zlate. Bilo nam je super. Kad me neko pita kako sam se provela. Šta ima da se provedem to mi je kao da sam u svoju kuću došla...Peja je mnogo dobar!

S obzirom na to da je Pejin brat, Miki Dudić, aktuelni učesnik "Elite 9", te i da je imao oprečne komentare kada je ona u pitanju, ali i njena veza sa Pejom, Ena je sada progovorila o svom stavu kada je on u pitanju.

- Nije me spominjao, ali videla sam ovo za Vaskrs. To ti je odmah: "evo je zmija, posvađala dva brata". Ja stvarno sve vidim...Oni čekaju Mikija da izađe, kada se budem srela sa njim, upoznaću se. Nemam ništa od toga ni da on mene voli, čak i da se ne promeni, stvarno nemam ništa od toga. Nema prostora tu o tome, kao što mi stoji u opisu profila: "Ili me voliš ili me ne znaš" - rekla je Ena, te je dodala:

Kada Miki bude video koliko obožavam i kako se ophodim prema njegovom bratu i koliko me njegova mama voli...Mislim da je Miki neposredno pred ulazak saznao da smo se pomirili. Niste čuli komentare moje porodice, nisu bili nikako za to, ni njegovi nisu bili, pa nismo mogli ni da kažemo. Dečko ide u Budvu i da kažem da li smo se videli ili nismo. Znala sam svo njegovo kretanje u Budvi, neke stvari nisam očekivala, ali je sve to prošlo.

Kada je reč o tome kako će funkcionisati kada Miki bude izašao iz Elite 9, Ena je istakla da stvari koje je on izneo tokom trajanja rijalitija je sutra već, kao što je i bilo, porekao, ali je i to ona demantovala.

- Ali on sve što je rekao je sutra porekao već. Ko želi da veruje u neke stvari...Nije samo što je on porekao, nego su se oglasili i ljudi koje je on pomenuo. Sve je demantovano! Ja sam toliko stvari o sebi iznosila, šta da se radi...Ja nisam pominjala nijednu drugu osobu, samo neke stvari koje nisu za javnost. To su koristili protiv mene, govorili su: "bila je sa ženom", iako nisam. Ja sam to ispričala Peji i on me je odao tamo - nasmejala se Ena, a potom je nastavila:

Šta da pišu?! Ne razumem, ne ide mi uopšte u prilog. Poenta te moje priče je da ne može sada neko da kaže nešto...Čula sam intervju od ove Aleksandre kao da sam išla s njom u školu, ja sa njom nikada nisam išla u školu! Sve što jeste, ja sam rekla. Imam još toga da ispričam, ali ne moram.

Autor: Nikola Žugić