Blam i PAĆENIK, a one su urađene kod loših doktora: Ena Čolić stala uz Staniju, izrešetala Maju i Alibabu (VIDEO)

Trougao koji prethodnih dana drma domaću javnost jeste svakako veza Maje Marinković sa Asminom Durdžićem, bivšim verenikom svoje bivše drugarice, rijaliti zvezde Stanije Dobrojević, a na ovu temu svoj sud dala je Ena Čolić!

Ena je, naime, u emisiji "Pitao BiH za druga" na RED televiziji, prokomentarisala odnos Asmina i Maje, kao i Stanije i Asmina, o čemu bruje mediji mesecima unazad.

- Vidim mnogo komentara da se izblamirala i da joj ovo nije trebalo, kada vidim mediokritete da komentarišu da je u 41. godini ušla u rijaliti, a njihova zanimanja su diskutabilna...Nema emociju čini mi se, bojala sam se da će to da se desi. Iskreno, baš baš bih se zaprepastila da se pomiri sa njim, ne verujem da to može da se desi. Stanija zna šta hoće, ima pogrešne izbore što se tiče muškaraca - rekla je Ena, a onda je nastavila:

Asmin je blam! Zamisli izbor tebe kao Stanije, koja je idol ne samo devojkama, nego i matoroj Slađi, onda njoj je izbor neko ko je bio s Miljanom posle nje kao Stanije?! On zaslužuje taj teror!

Takođe, Ena se osvrnula i na navode mnogih fanova da Asmin trči za Majom kao "pas".

- Stanija je prema njemu verovatno bila kakva jeste, Maja znamo kakva je kroz sezone...Videla sam scenu gde ona kaže njemu: "Si tu došao da gledaš", on ide za njom. On je jedan teški paćenik, a Maja je Maja. On da sedi sa Majom napolju negde, on bi iscimao kada Maja ode do toaleta, prvu ribu koja tu sedi. Takav je, gadan je! - rekla je Čolićeva, pa je nastavila:

Maju boli uvo za njega, ona je sa njim ušla u taj odnos zbog Stanije...One su same sebi uradile to kod nekih loših doktora. Za to što joj govore da je baba, kada budem baba, ja bih sve dala da, ne da izgledam isto kao i ona, ali tako, kapirate?! Asmin je veliki prevarant, mislim da bi se pre Aneli pomirila sa njim, a ne Stanija ikada, mislim, bar se nadam da ne bi. Ja Aneli ništa nisam verovala pre nego što je on ušao.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić