Tražila mu je da urnira po njoj: Staniji pukao film i brutalno raskrinkala Aneli i Alibabu, rešeta svim silama! (VIDEO)

Haos!

Upravo je počela emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Staniju Dobrojević.

- Kada je stigla poruka od Elme, Asmin je odmah upozorio Aneli dok je ona upozorila Elmu i tako su zaustavili celu priču da ti saznaš. Tipovana si od samog starta - glasilo je pitanje.

- Naravno da sam tipovana, to su dva foliranta. Ona je mogla da dođe do mene tako lako, ali nije nego je ovu priču prodala za rijaliti. Ja je ne osuđujem zbog toga jer nikad ne bih saznala, a on je došao u Majami sa ciljem da me osvoji i plaća moje ime. On je po svaku cenu došao u Majami i kačio je slike preko Whatsaapa samo da ona gleda naše slike. Ja sam slikala samo ruku, dok on kači naše zajedničke slike - rekla je Stanija.

- Ona nije tipovana jer ona kada je stavljala te slike, Elma je videla isto da je to Asmin i znala je obzirom da sam joj ja plakala svaki dan na telefon. Kada je Elma poslala Staniji tu poruku, napisala mi je: ''Ha, ha, ha vidi šta sam joj poslala''. Onda je on uzeo Stanijin telefon i poslao meni, j*bao mi je mater. Ja sam njega tada ucenjivala da ću dati novinarima i okačiti na Tik Tok. Asmin nije ni slutio da ću ući u rijaliti nego sam mu pretila Tik Tokom i da će ona tu videti za mene. Ja sam imala pravo da krijem ulazak u rijaliti jer sam ja bila skriveni učesnik i imala sam pravo da im naškodim kako bude moja volja. Ova folirantkinja mi neće pričati da je tipovana jer ona da je tipovana ne bi se vratila u taj odnos - rekla je Aneli.

- Naravno da sam tipovana jer si ti za mene znala, a ja za tebe ne jer je ona ćutala. Ovo su dva obična foliranta i prevaranta. Ona je jedno kvarno zlo koja je uništila i svoju porodicu, a i mene za koju nisam znala da postojim - rekla je Stanija.

- Kako nisi pitala ko je pekarka iz Austrije? Šta sam ja trebala sa 2.000 evra da proživljavam pakao sa detetom dok Staniji kupuje patike i jedu lignje - rekla je Aneli.

- Ovo je folirantkinja kojoj je Asmin slao pare iz Majamija, ja sam videla - rekla je Stanija.

- Dao sam joj 6.000 evra za nju i dete. Stanija nije tipovana nego iskorišćena od strane Aneli jer je ona lažno prodala priču. Samo je ružno što ova babetina sve laže - rekao je Alibaba.

- Sad ću ja da prebacim i da pričam do kraja, j*baću vam mater do kraja. Obzirom da sam sponzoruša koja je zaključala ribicu. Sad ću da kažem da ona nije bila intimna s njim i koristila ga je samo za pare. On mi je rekao da su se oni napili i imali intimni odnosi gde mu je tražila da urinira po njoj i da joj gura ne znam ni ja šta, a on je pristajao sve što je tražila i ujutru kada je ustao ona mu se zgadila zbog čega više nisu bili intimni dve godine - rekla je Stanija.

- Ovo je za mene poniženje i želim odmah da se podnese krivična prijava protiv nje - rekla je Aneli.

- To je glupost da se priča uopšte. Meni se Aneli jeste zgadila zbog njenih aftera, a ona kada se dr*gira onda se ujutru ne seća ničega - rekao je Alibaba.

Autor: N.P.