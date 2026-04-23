Ponovo želi DNK test: Alibaba priznao da i dalje ima crv sumnje da Nora nije njegova ćerka, Aneli poludela! (VIDEO)

Nije ovo očekivala!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević je pročitao naredno pitanje za Aneli Ahmić.

- Kako komentarišeš što Mustafa i dalje misli da treba da uradite DNK jer misli da dete nije Asminovo? - glasilo je pitanje.

- To govori o njima kakvi su i onda meni kažu ljudi: ''Zar oni nisu bili najbolji baka i deka?''. Jesu pazili o njoj i bili su prema njoj pažljivi kada smo mi imali porodičan život, a sada posle svega da traže DNK mi je to strašno. Asmine, da li ti i dalje želiš DNK za Noru? - upitala je Aneli.

- Naravno - rekao je Asmin.

- U redu, dobićete DNK test da vam svima zapušim usta. Želim da uradimo ovde test pred celom nacijom da bi dokazala da nisam ni sa kim bila sem sa Asminom. Ja mislim da je on najgori muškarac, ali ja ne mogu da kažem da je on moja greška jer ja sam iz te životne lekcije dobila nešto najlepše na svetu. Mustafa pokazuje da su on i njegova porodica najveći monstrumi, a Asmin je rekao da ne želi DNK pre mesec dana - rekla je Aneli.

- U mojoj glavi uvek postoji crv sumnje jer je pričala da nije trudna, a onda nakon toga je naprsno bila trudna. Ja bih to svakako uradio tajno kad tad da niko ne zna, a mi nismo želeli dete jer je ona bila samo pet dana kod mene i otišla u Sarajevo. Prvom prilikom ćemo uraditi DNK kad je budem tužio - rekao je Alibaba.

- Ja želim da dokažem da je Nora ćerka od monstruma jer sam optuživana da sam bila u s*ks kombinaciji dok sam bila s njim - rekla je Aneli.

- Kada sam videla slike Nore dok je bila mala i njegove slike dok je bio mali, oni su preslikani. Najveći greh je da rade DNK test, to mi je totalno odvratno. Muki malo te i razumem jer sam ja tvoja najdivnija snajka - rekla je Stanija.

Autor: N.B.