PA NEMA DALJE! Luka i Anita hoće da nazovu ćerku imenom koje su izabrali on i Aneli (VIDEO)

AU!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a naredno pitanje koje je voditelj Milan Milošević pročitao bilo je za Luku Vujovića:

- Luka, dokle ide tvoja opsednutost Aneli da glumiš kako tvoje nerođeno dete priča o njoj iz Anitinog trbuha?

- Ja sam rekao tada da je neću navoditi u anketi, i pričao o sam to mene, kako ona uvek ustaje i govori kako sam ja opsednut sa njom, i onda se Anita oseti uvređeno - rekao je Luka.

- Pa kako tvoje dete se obraća njoj - upitao je Milan.

- NIsam ja tako mislio, nego sam rekao da neću više nikoga da pomenjem - dodao je Luka.

- On se naslonio na Anitin stomak pa je rekao da neće da navede mene, a to mu je Anita zamerila, on zna da se naša ćerka trebala zvati Nija, i on to namerno rekoa da bi mene provocirao - govorila je Aneli.

- Ljudi Biljana je sedam dana nakon njenog ulaska ove godine, poslala šolje sa imenom Nija, za vas, a onda se desilo ono sa Asminom pa Anelina drugarica nije poslala zbog toga. Stigla je torta sa Nijom sa kolicima, ona svadbena torta, to je stiglo ali nisu stigle šolje - govorio je MIlan.

- Ime za dete je dao Luka, još u osmici. I ja sam tada rekla da to ne može jer se Sitina ćerka zove Nija. Moram da kažem da je meni preružno to prema Aniti, da on daje ime ćerki koje je hteo za nas - dodala je Aneli.

- Anita je meni rekla da hoće Nija - rekao je Luka.

- Meni moja beba kaže da treba da me boli ku*ac za sve ovo što vi pričate. Ja sam govorila Aleksej Aleksija, Noa Nija, i sviđa mi se to ime - govorila je Anita.

- Meni nije glupo što bi bilo. Meni je normalno ako mi se sviđa ime da nastavi da mi se sviđa - govorio je Luka.

- Šta ima Luka da priča detetu o Aneli - upitao je Milan.

- Naše dete će sve da zna - govorila je Anita.

Autor: N.P.