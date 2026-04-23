ŠOK! Anita priznala da brani Luki da deli hranu sa cimerima, preko ovoga mu ne prelazi (VIDEO)

Od ovog nema dalje!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a naredno pitanje koje je voditelj Milan Milošević pročitao bilo je za Boru Santanu i Anastasiju:

- Kada će svadba?

- Što bih se ja ženio ili ona udavala. Nećemo o tome - rekao je Bora.

- Ma presmešno mi je, tek smo se pomirili - rekla je Anastasija.

- Ivane da li možeš doktorski da objasniš Lukino skadišnjenje hrane? - glasilo je pitanje.

- To nije istna - govorio je Luka.

- Naravno da mogu. Anita i Luka su se našli po tome. Luka se hvalio bahatim životom, ali ne mogu da verujem da mu treba to gomilanje, kao da se tripuje da će nešto da mu fali. On se trudi da se na taj način dokaže osobi sa kojom je. - rekao je Ivan.

- Ja svima delim šta god kome treba - dodao je Luka.

- To nije istina, ja sam uvek osoba koja brani Luki da deli, nije se desio dan kada je spremio nešto da ne podeli sa nekim, ja ga gledam i ne verujem da to radi, zameram mu to. Pre neki dan je pričao kako ću ja da pravim palačinke, a ja bih pravila samo za nas dvoje. Moram da dodam da ja ne gledam ni Anđela, ni Aneli, ni Staniju u kazinu, ja nisam ljubomorna, niti bilo šta. Ja ne sedim na garnituri, a bitni igrači sede, a ja sam trudna - dodala je Anita.

- Tebi smeta što Stanija i Anđelo komuniciraju, sujetna si - rekla je Teodora.

- Ljubomorni ste na njihov odnos, videli smo svi - govorio je Dača.

- Oni mogu da budu ljubomorni na nas, mi čekamo dete - govorila je Anita.

- Mene ovo ne zanima, samo neću da se priča kako ja kradem hranu - rekao je Luka.

- Nisam ja to uradio - govorio je Luka.

- Luka uzeo si pasulj u dve kese, uzeo si krompir - dodao je Milan.

Autor: N.B.