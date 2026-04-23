MASKE SU PALE: Anđelo priznao emocije prema Staniji, Maja i Asmin progovorili o žučnim raspravama, Terza priznao koliko je razočaran u Sofiju, a Janjuš očitao lekciju Aneli zbog sukoba sa Asminom!

Sreda je dan rezervisan za emisiju ''Pitanja gledalaca''. Voditelj Milan Milošević postavljao je pitaja učesnicima ''Elite'', koja su pokrenula brojne tebe i odgonetnula mnoge tajne učesnika.

Anđelo Ranković otkrio je da postoji privlačnost između njega i Stanije Dobrojević, ali kako je istakao, među njima postoje prepreke, koje otežavaju njihovo poptuno zbližavanje i ozvaničenje veze.

Asmin Durdžić priznao je da ga muči crv sumnje kada je reč o njegovoj ćerki Nori, te da nije sigura u to da li je on njen biološki otac, te je zatražio da se uradili DNK test, kako bi sebi otklonio sve sumnje i saznao istinu. Njegova izjava, pokrenula je oprečne komentare u Beloj kući.

Maja Marinković istakla je da je zbog tablete koju je popila nakon rizičnog intimnog odnosa sa Asminom Durdžićem u potpunosti poremetila svoj hormonski status, te je priznala da joj je ta odluka donela mnogo više goreg, nego dobrog. On je tokom njenog izlaganja ostao poptuno nem, te nije želeo da da svoj sud o tome što je ona izrekla.

Asmin Durdžić prokomentarisao je ponašane Maje Marinković, te je istakao da njeno ponašanje ne ide u prilog jednoj dami, kakvu je želeo pored sebe, kao i da ona ne želi da usliši njegove savete i molbe da bude dostojanstvena i koriguje svoje ponašanje, što su mnogi takmičari shvatili kao čisto ponižavanje i njegovu pravu percepciju viđenja osobe koju je do skoro idealizovao.

Marko Janjušević Janjuš očitao je lekciju svojoj bivšoj devojci Aneli Ahmić, aludirajući na to da ima brojne greške u koracima, kada je reč o njenom odnosu sa Asminom Durdžićem. U svom izlaganju, on nije imao zadršku, te nije uvijao u celofan, te joj je sve rekao u lice.

Gotovo svi učesnici su ostali šokirani saznanjem da su Luka Vujović i Anita Stanojlović izabrali ime za ćerku, ukoliko otkriju da nosi devojčicu, koje je on želeo da da, kada je planirao prinovu sa svojom bivšom devojkom Aneli Ahmić.

Asmin Durdžić progovorio je o odnosu sa Majom Marinković, te je na sebe svalio krivicu zbog njihovih žučnih rasprava, a potom su otkrili da li rade na bebi.

Borislav Terzić Terza nije krio da je do srži razočaran u Sofiju Janićijević zbog saznanja o njenom odnosu sa vremešnim Danetom (70), ali je ona nastavila po svom, tvrdeći kako nije istina da je sa tim čovekom imala bilo kakvu ljubavnu relaciju.

Autor: S.Z.