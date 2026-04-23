ONA JE U ODNOS S NJIM UŠLA IZ INATA STANIJI: Dača RASKRINKAO Maju, otkrio da traži od učesnika vetar u leđa da RASKRSTI sa Asminom: DA GA VOLI, NE BI JE ZANIMALO KO ĆE ŠTA REĆI! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Dača Virijević, Drvetu mudrosti je otkrio šta se dešava u Beloj kući, te je progovorio o brojnim međuljudskim odnosima, a započeo je sa vezom Maje Marinković i Asmina Durdžića.

- Kako gledaš na odnos Maje i Asmina? - upitalo je Drvo.

- Maja radi stvari iz inata Maji. Ona time što pokušava da predstavi njega kao kučence, njoj pokazuje moć. Njihova veza je blam blamova. Ona je nesrećna u toj vezi, ne šminka se više, nije srećna, nema energiju nikakvu. Ako Stanija ode iz rijalitija uskoro, krenuće pravi haos među njima. Ona je sa Asminom kako bi Staniji napakostila, a ne jer se tu pojavila neka iskrena emocija. On je želeo Maji da napravi dete, kako bi je vezao za čitav život. On nju istovremeno želi Maju da degradira, to je istina. Asmin nije želeo da prenese Maji da ga je tužio njen otac. On to ne govori, a spava sa tom devojkom. Maju otkriva tokom se*sa, oralno je zadovoljava. On će njoj da vrati za sve ono što je ona njega degradirala i ponožavala ga. Samo treba malo vremena da se pokažu njihova prava lica. Pokazaće se to, samo malo vremena. Maja je plakala u tuš kabini, rekla je Jovani pevačici da ne zna da li da ostane sa Asminom u emotivnom odnosu. Maja je pitala Boru šta da radi sa Asminom, nije sigurna kako narod gleda na taj odnos i Taki, što znači da emocija nije prava, jer je zanima šta ljudi kažu o tom odnosu. Ako se ovaj odnos nastavi, Asmin će ostati bez svih zuba, a ona bez nosa. Po mom mišljenju, ovo je do sada najblamantniji odnos u rijalitiju - rekao je Dača.

Autor: S.Z.