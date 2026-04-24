Totalni muk u kući! Kačavenda završila u suzama nakon sukoba sa Janjušem, izvređala i Asmina i Mevlidu: Krava ti je mama što je... (VIDEO)

Haos na sve strane!
Voditelj Darko Tanasijević najavio je sledeći video snimak na kom se vidi kako Milena Kačavenda pljuje po Marku Janjuševiću Janjušu.
- To je Milena. To što sam pričao između mene i nje, to je između mene i nje. Kada ti opsuješ nekome dete, kao što je ona, očekuj da će i neko tebi. Jesi rekla Aneli da će da, sramota me je da ponovim... - rekao je Janjuš.
- Jesam. Je l' si ti bio učesnik rijalitija kada sam četiri meseca ćutala na vređanje moje dece, zato što me je on (Asmin) zamolio, a ja to poštovala - rekla je Kačavenda.
- Šest meseci si ga branila, da - rekao je Janjuš.
- Ja sam tebi rekla šta bi ti uradio da ti neko kaže da si incest otac, rekao je da bi ga zadavio - rekla je Kačavenda.
- Ona je govorila, vređa prva, pa čeka povratnu - rekao je Janjuš.
- Nije tačno, on je prvi počeo. Ne znamo mi šta bih ja rekla, ali sam bila sigurna što bi Maja rekla da će on reći kad-tad, jer su peckalice već počele - urlala je Kačavenda.
- Ova kamera je snima, ona je luda Darko - rekao je Janjuš.
- Smećari jedni, ono udareni u glavu, kome prodajete priču?! Je l' ovo jedina kamera?! On je poslednji čovek koji može ono da mi kaže na budžetu - rekla je Kačavenda.
- Šta kažeš na to što Milena smatra da pokazuješ licemerje jer izražavaš zabrinutost za njenu decu jer slušaju psovke, a ti si taj koji je "okaljao" njihovu majku rekavši sve - pitao je Darko.
- Ona sve to želi, želi da se čovek sa njom raspravlja i da je čovek vređa, ma da, na svoju štetu, ne je*e ona ni za čim. Na toj seansi gde si bila, oni te nisu izlečili, ona se smeje, ovo je sve foliranje - rekao je Janjuš.
- Pali tamo dvometraš, vrećo go*ana, m*š...Nemoj ti decu u usta da mi uzimaš, je*em li ti...Idi tamo puši - plakala je Kačavenda.
- Milena, da te pitam. Ti i Janjuš ste imali više rasprava na ovu temu, šta te je emotivno toliko pogodilo da te dovede do ove linije
- Kažeš da smatraš to, to, to i to, žena da je vređaju, temu hoće, kameru...Pređu granicu, samo ću da ti kažem da ide da puši, da se ne igra sa mnom... - plakala je Kačavenda.
- Plači kravo smrdljiva - dobacivao je Asmin.
- Krava ti je mama što te je isk*njala! M*š mamu ti je*em u pi*ku - urlala je Milena.
Autor: Nikola Žugić