Sve je otkriveno.

Tokom prethodne noći u "Eliti 9" održana je emisija "Gledanje snimaka" koju je vodio Darko Tanasijević. Na prvom snimku gledaoci i učesnici imali su prilike da vide poniženje koje je Asmin doživeo od svoje devojke Maje.

- Ovaj klip, jako dešno i blamantno. Svađamo se, a ne znamo oko čega se svađamo. Ja nemam razlog da je napadnem. Danas kaže da je videla nešto u ogledalu, ja ne znam šta je videla. Najsmešnije je kad misle da se svađamo oko Stanije i Aneli, a kod nas nije takva situacija mi se svađamo oko sitnica - ispričao je Asmin.

- Ja ću biti konkretnija jer mislim da je ovo jedna od naših najblažih svađa. Ja sam prebolesno ljubomorna devojka. Ne ugrožava on mene u odnosu nego ga ja uhvatim u sitnicama kako laže. Ove kamere 360 stepeni su mala maca za mene. Ovo je jako ružno i sa moje i sa njegove strane. Možda nisam realna u nekim situacijama - rekla je Maja.

- Ogovarala me je juros kako ne perem kosu, kako mi je kosa masna. Ne znam zbog čega ona ima potrebu da priča o meni i da komentariše moje stajlinge - rekla je Aneli.

- Ja lažove ne volim. Pričali smo o boji kose, tamna kosa se slika mnogo lepše. Nisam uzela Aneli kao primer za prljavu kosu - dodala je Maja.

- Prva je započela sukob. Nisam joj ja neko ko će joj ćutati. Njoj se izgleda svidela moja haljinica jer je nije videla u mojoj kolekciji pa da mi je traži da je nosi jer je izgleda u njenom fazonu. Verujem da je to danas bilo nešto oko Stanije, ne verujem da je zbog mene. Ona provocira, kašlje. Izgledaju kao dva socijalna slučaja na ovom klipu. Ide totalno hlađenje od strane Asmina. Biće ovde veliki karambol i oni neće zajedno izaći odavde. Hlade ga ti se*sualni odnosi, ona radi haos, otkriva pokrivač, a on bi da se grli. Maja je njegova karma, njihov odnos je katastrofalan i svodi se samo na s*ks - ispričala je Aneli.

- Jedini socijalni slučaj je ona. Njena nemoć je što ona zapaža svaki detalj. Ona vidi sebe u meni, kako mi pravi flašicu, kako me briše. Ona noćima ne spava, ista je Grofica, kruži oko našeg kreveta, ogovara nas, uhodi nas. Tvoj pogled je izbezumljen. Ugojila se i zato nosi bundu u sred aprila meseca. One nanule koje je obula ne nosi ni Vendi, odma se presvukla - nadovezala se Maja.

- Što se tiče ovog snimka meni su ovde još i zanimljivi. Ja sam žena mir, a Maja haos. On je želeo taj haos, nisam ljubomorna, imao je totalnu slobodu pored mene. Sam je birao. Ne znam do koje granice je spreman ovaj čovek da se ponižava. Ovaj čovek nije onaj koji je bio sa mnom. Mislim da je to do žene, šta mu ta žena budi. Sigurno tu postoji strast i opsesija. Ja ne znam kako je on nije pobegao glavom bez obzira, stari Asmin bi pobgao glavom bez obzira. Mislim da sam ja njima bila problem i u kazinu - rekla je Stanija.

Voditelj Darko Tanasijević najavio je naredni video snimak u kom su imali priliku da vide razgovor Filipa Đukića i Aneli Ahmić o Luki Vujoviću i njegovom fizičkom izgledu.

- Pa dobro, šta, u pravu je, kod mene je više. Ja sam uzimao malo više te doze i nisam uzimao taj estrtogen. Imao sam zakazano kod njenog doktora, ali kada vidim kako joj je zategnuo lice, plašim se! - rekao je Luka.

- Je l' tebi čudno da te ona pominje dok priča sa Filipom i da upoređuje - pitao je Darko.

- To je samo bio izgovor da bi ga mazila, poznavajući nju...Mogu da joj kažem za Fićinog tu*ija, pa nek pipne - rekao je Vujović.

- Obo su takvi blamovi i ovo komentarisanje je sramotno i blamno. Aneli u ovom klipu nije imala lošu nameru, bilo je slučajno. Nije prošlo ni 24h od kako je držala onu igračku, a posle toga pipa Filipa. Zamisli Anitu kako komentariše p*nis Filipa Đukiča pred njenim verenikom. Opet ponižavaš Luku. Filip je ovde totalno normalno odreagovao. Ti si sad ovde i Filipa ponizila jer mislimo da Filip sada ima mali - rekao je Dača.

- Kad ti napolju budeš video svoje klipove, nisi du*e pipnuo sem što si se kupao - umešao se Luka.

- A ti ćeš morati tvoje p*rniće da gledaš. Videćete kako se blamira jedan čovek - rekao je Dača.

Darko Tanasijević, voditelj emisije "Gledanje snimaka", najavio je naredni video snimak na kom su imali priliku da vide kako Janjuš razgovara sa cimerima o vezi Maje i Asmina.

- To je bilo posle ove situacije koja se desila za vreme žurke, tada se pričalo o tome i shvatio sam da je došao taj trenutak o kom smo pričali, taj trenutak kada dolazi do tuče i tih situacija...Kada dođeš u situaciju da se sa njom posvađaš, tada ne može da se raskine...Razumem ga da hoće da se iskulira, ali evo, njemu je smešno. Ovo nije nimalo smešno. Koliko god da se vadi i da ide na zaj*banciju, nije okej, uopšte nije okej. Maja se nije promenila nimalo, od prvog ulaska do danas...Ne mogu više da provalim da li ona to namerno radi ili stvarno misli da on njoj treba nešto da odgovori. Eto, ona sada tu sedi i onda na svakih pet minuta viče: "Aaa, vidim ja". Ne znam zašto njega ponižava..Malo pre slušam da Maja objašnjava njenu situaciju, šta je ona drugo rekla osim ponavljanje kao u svakoj koju je napravila sa svakim muškarcem. Nijedna rečenica i nijedna reč nije drugačija - rekao je Janjuš.

- Janjuš poznaje Maju jako dobro. Ja mogu da se družim i sa Janjušem i sa Terzom kada želim, ali meni prija sa njom da provodim vreme...Jedino što mi ne prija je to njeno: "odgovori mi", šta da odgovorim, šta?! Ja ne znam sam šta je mogla da vidi i šta da joj odgovorim, to je jedino što imamo kao problem - rekao je Asmin.

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Maju Marinković kako bi prokomentarisala Janjuševo izlaganje o njenom i Asminovom odnosu.

- Za neke stvari jeste u pravu. Ne mislim da govori sujeta iz njega. Ja sam bila klinka, a on je tada bio zauzet. Možda je ta moja bolest i posesivnost prenaglašena. Možda sam ja malo preterala. Probaću da unormalizujem i stabilizujem svoje ponašanje. Janjušš to što kaže u pravu je. Jaško je isto imao turbulentne odnose. Imali su Janjuš i Aneli veliku ljubav, paldale su teške reči. Aneli nije u sedmici bila agresivna, a sad je to pokazala - rekla je Maja.

- Znamo da je Maja jako ljubomorna i normalno je da ljubomoriše. Dovoljno je da je ovuda prošetam i da izazovem reakcije. Hoću da ga ubijem u pojam i da mu ukucam u glavudžu da me ne zanima. Maja je njega birala on nju - ispričala je Stanija.

- Išla sam kod psihijatra on je rekao da mi ništa ne fali - ubacila se Maja.

- Nju je psihijatar blokirao - dodao je Asmin.

Voditelj Darko Tanasijević najavio je naredni video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide kako Teodora Delić odaje da Anita Stanojlović na žurki gleda samo u Staniju i u Anđela.

- Ovo je mala maca šta sam pričala. Pričali smo Dača i ja, primetili smo isto. Kada je Stanija igrala, odmah sam primetila da Anita konstantno gleda gde Stanija gleda, pa u Anđela baca pogled, gledala je gde se gledaju. Kako baš sada da si sela na garnituru kada je Milan Milošević prokomentarisao da se gledaju sa garniture?! Videle su se njene reakcije kada je juče stiglo pitanje za Anđela i Staniju - rekla je Teodora.

- Nemoj ti da iskorišćavaš da skreneš sa sebe. Da Anita ustane i da priča sa Anđelom, nisu dve godine, a ti sa njim flertuješ ovog utorka - skočio je Luka.

- Ne pričam da ona voli Anđela, ona dečka nije nikada ni volela, poenta su samo neke druge stvari. Ona bi figurativno crkla ovde na mestu da Stanija i Anđelo uđu u bilo kakav odnos - rekla je Teodora.

- Ja gledam da izbegavam gde god je Anita. Čuo sam to od Dače i Ivana. Začudilo me je da je Ivan to rekao, nek on posle to prokomentariše. Teodora i Dača su to primetili. Anita je sujetna, želi žarko od kako smo raskinuli da ja budem najomraženiji. Ona nikada neće prihvatiti to da neko mene ceni - ispričao je Anđelo.

- Ima i dobrih stvari koje je rekla za tebe. Jel problem ako pogleda. Ja sam joj rekao da pogleda kako se Anđelo i Boginja grle - ubacio se Luka.

- Ja ne moramto da vidim, ja znam da je to tako. Ona želi da ja budem najgori lik na svetu. Ja nema šta da dokazujem, rekao sam šta i kako je. Ni jednu ružnu reč nisam o njoj rekao napolju za deset meseci. Bio sam blaćen stalno dok sam bio napolju. Njena sujeta svakako postoji. Stanija je zvučnije ime, Aniti će takve stari uvek smetati. Anita se na Stanijinu sitnicu odma brecnula - rekao je Anđelo.

- Ja ću svoju pravdu isterati. Ja sve što sam ovde rekla napolju ću dokazati. Neće biti Ania najgora i psihopata, daću sve dokaze - nadovezala se Anita.

Voditelj Darko Tanasijević najavio je sledeći video snimak učesnicima na kom je prikazano kako Stanija Dobrojević priča sa Ivanom Marinkovićem o tome šta će se desiti ako Anđelo bude njena sledeća ljubav.

- Odlično je ona ovo Ivanu rekla, zato što vidi da je težak kompleks. Da, rekla je da bi pecnula Ivana...Rekla je Stanija o meni to lepo sve, hvala joj na tome, ali mi se sviđa što je Ivanu to tako rekla - rekao je Anđelo.

- Kaže Stanija kada je Ivan pljuvao, ona je rekla: "na kraju krajeva važna je genetika" - rekao je Darko.

- Nisam gluv, ne znam da li je za gene mislila za mene ili na nekog sledećeg muškarca. Jeste bila priča o meni, ali za nastavak ne znam - rekao je Ranković.

- Juče u izlaganju, nešto su ga pitali, on je toliko bio samouveren, kao da ima prođu, sada mi se nešto zbunio, a ovde sam konkretno pričala. On je išao za mnom i vikao: "sponzoruša, sponzoruša", rekla sam bilioner i da ću gledati crtane filmove...Imamo lepog, zgodnog manekena Anđela, pitala sam šta tada, on me je nazvao bednicom - rekla je Stanija.

- Rekla si da ti je važna genetika - rekao je Tanasijević.

- Nagrdio ga očas posla. Ja sam rekla da mi je bitno da je zdrava genetika i da mi deca budu lepa i zgodna i to je bio kraj. Ne znam, ne poznajem ga, govore da smo lep par, ali se upoznajemo. Mora to jače i hrabrije, mnogo je ovde hijena i prepreka - rekla je Stanija.

- Ja sam otišao ovde i hteo sam da izustim jednu rečenicu. Hteo sam da joj kažem da je genetika bitna, a hteo sam da joj kažem da ima odličnu genetiku. Mojoj prvoj ženi je astrolog rekao da će uskoro da upozna uniformisanog muškarca, pa je upoznala mene koji sam igrao fudbal. Nakon toga smo dobili jedno divno, pravo i zdravo dete. Moje drugo dete, deo genetike nosi moje, prelep i prepametan dečko...Ostaće u Americi, a da li će da idu u Južnu ili Severnu, Kolumbija i to, ne znam. Jedino je važno da će deca da im idu u kindergarden...Mene je Stanija pitala: "što sam ja bednica?", ja tebe nikada nisam nazvao sponzorušom. Ne mislim da je to negativno, nego je to osoba koja igra sa pravilima svog sponzora. Tvoji ljubavni neuspesi su bili vezani za ovakve muškarce, a sudbinski su ti bauštelci, narkomani, propalice i kockari - rekao je Ivan.

Autor: R.L.