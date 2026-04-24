Aneli na TRI FRONTA! Razapeta na stub srama zbog PRISNOG PLESA sa Terzom i sve žešćeg muvanja sa Filipom, a onda zaratila i sa Asminom! Pale teške reči!

Bilo je veoma burno.

U toku sinoćne emisije ''Gledanje snimaka'', voditelj Darko Tanasijević najavio je naredni video klip u kom su Filip Đukić i Aneli Ahmić, a Matora je prva prokomentarisala snimak.

- Divno jedno drugarstvo. Aneli se zaljubljuje. Bole me oči više. Ja bih bežala od ovog čoveka. Neiskreni su, nisu otvoreni. Kapiram da se Aneli štedi. Meni je i ovo kanal. Upušta se u nešto neozbiljno. Filip je jako kvaran u odnosu sa Aneli. Anelina greška je što sve to prihvata. kada su devojke u pitanju Filip uvek ostavi prostora i namazano to odradi - rekla je Matora.

- Ovo nije za nju kanal ovo je septička jama. On bi j*bao i mene, ja sam joj rekao da joj je Filip najveći kanal. Za mene je jeb*čina svaki intimni dodir, šta imaš da se pokrivaš. Ona dozvoljava da izlazi iz svog kreveta i da ide u njegov. Ona ima ovde hiljadu problema, a ona lepi sebi nove etikete. Nekao opravda sebe jer ovo nije druženje. Ovo je klasičan petljing, napolju bi imali s*ks za 15 sekundi. Ovo je njena najveća bruka i sramota od kako je ušla - rekao je Lepi Mića.

- Ono što sam pričao pre mesec i po dana u pabu to se i desilo. Govorio sam da se gledaju i da bi se napolju k*rali - rekao je Janjuš.

- Mislio sam da je joj dete najvažnije - ubacio se Mića.

- Šta ti mešaš moje dete sa tim - brecnula se Aneli.

- Ja ovo podržavam, podržaću vas i ako uđete u vezu. Ovo što ti radiš je mnogo veći blam nego da ste u vezi. Ovo nije grljenje ovo su fetinzi. Filip neće korigovati svoje mišljenje - rekao je Janjuš.

- Meni tu Aneli nije jasna, Filip bi bio sa svakom devojkom koja mu da povoda. Trebalo je da nauči iz mojih grešaka, nije trebala sebi ovo da dopusti - rekla je Anita.

- Aneli je ovde jasno rekla da je povređena. Kanal je ako ne uđu u vezu ovde jer bi se užasno komentarisalo. Filip je bio sa Anitom toliko meseci i ako je on bio i tada stava da ne bi imao ništa sa ženama koje imaju decu - rekao je Luka.

- Njoj Mića drži pridike, šta joj je on - ubacio se Filip.

Darko Tanasijević, voditelj emisije "Gledanje snimaka", najavio je sledeći video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide kako Terza i Aneli Ahmić plešu na Matorinom rođendanu.

- Ništa nisam videla spektakularno - rekla je Sofija.

- S obzirom da su Aneli i Terza prisno igrali prošle sezone i da se slutilo da mogu da uđu u vezu kada je Sofija raskinula sa njim. Terza i Aneli su ovako igrali za Srpsku Novu godinu, a Sofija mu je izvređala celu porodicu, pa ga je gađala sa svom hranom i mene je zvala da ga odvučem od Aneli - rekao je Dača.

- Toliko pokazuju koliko su ostrašćeni prema ovoj devojci. Jedva su dočekali da ustanu i da je napadnu za naše igranje. Od sedmice uvek igramo ovako - rekao je Terza.

- Sećate se kako je Asmin napao Terzu kako pleše sa mnom?! To je isto nastavilo - rekla je Aneli.

- Zezamo se, mnogo mi je draga. Nikakvog vaćarenja nema s devojkama, ja ću ovako da funkcionišem - rekao je Terza.

- Da Maja igra s drugim frajerom ovako...Ne zanima me to, Aneli je malo danas popila...Nije meni smetalo, samo sam rekao Terzi da nije u redu jer je ona žena s kojom imam dete. Ne smeta mi, nemam emocije. Ja nisam primetio poglede između Terze i Aneli, niti sam primetio između Filipa i Aneli, niti Stanije i Anđela - rekao je Asmin.

- A što lažeš kada si govorio da znaš da ćemo Filip i ja biti zajedno - skočila je Aneli.

- On ako misli da treba da igra sa njom, neka igra...Ona kada popije može svako da bude sa njom, to je istina - rekao je Asmin.

- Ovde je meni fokus Terza, raskinuo je pre dva dana sa Sofijom, pa može tako da đuska i flertuje sa drugim devojkama...Sve dok je bio Sofija, Sofija je njemu ljubomorisala na mene, a čim si raskinuo sa njom, sa mnom igra, znači nešto postoji. Ja razumem Sofiju, ona hoće da bude dostojanstvena, i treba. Sofija je mnogo dobra u poslednje vreme sa Aneli - rekla je Teodora.

- Ja bih ovde komentarisao Terzu jer je on bio veliki prijatelj Asminov i Lukin, setimo se šta je bilo prošle godine kod fontane vezano za Aneli i Terzu. On je nosioc odgovornosti, on je veličao prijateljstvo sa Asminom i Lukom, kudio ih za stvari koje on radi - rekao je Bebica.

Dok su učesnici komentarisali svađu Maje i Asmina, došlo je do nove svađe između Asmina i Aneli.

- Ja njoj kažem u svađi da se odvojimo na par dana da vidim kao će se ona ponašati. Nama je posle svađe sve top. Mala je kao devojčica ostala bez mame i imala je samo Takija u životu, svaka žena traži oca u muškarcu. Ona ima strah kad se zaljubi da nekoga izgubi. Ona je kriva što mogu da dođu ljudi i da nas komentarišu - objasnio je Asmin.

- Razmišljam, razmišljaj ti o Nori. Ti si najveća k*rva koja je ušla u rijaliti - odgovorio joj je Asmin.

- Mene u rijalitiju ne zanima ni Nora ni Aneli, niko ne može da me ucenjuje - dodao je Asmin.

Darko Tanasijević, voditelj emisije "Gledanje snimaka", najavio je sledeći video klip u kom je prikazano kako Aneli Ahmić flertuje i nabacuje se Đukiću i dodiruje ga po intimnim delovima tela.

- Ne podržavam, mislim da joj ovo nikako ne treba, ovo je katastrofa - skočio je Pečenica.

- Sat vremena je pre ovoga stajala i govorila da je žrtva, a sada stopalima dr*a - rekao je Dača.

- Ovo mi je odronski što priča da sam mu dr*ala stopalima. Bora je sedeo tu, ja sam grejala noge - rekla je Aneli.

- Ružno je, mislim, ružno! Ma kakvo grejanje, čuj grejala noge?! Pipkala ga je nogama, nije ga baš pipkala po onoj stvari, ali vrlo blizu - rekao je Nerio.

- Noge sam rastezala, sve vreme sam se dirala nogama - rekla je Aneli.

- Ovi ljudi stvarno ne treba da ulaze bar pet godina u rijaliti, tebra, vi ste bolesni! Ovakva reakcija, vi ste bolesni - rekao je Đukić.

- Ova žena vam vadi reakciju najviše, zbog ove žene...Ne možete me oskrnaviti, možete da jedete go*na do sutra i da pričate da sam nešto radila. Imali ste Tekija i Tokija, pa ste ćutali ovde kao pi*ke - skočila je Aneli.

Aneli Ahmić totalno je podivljala zbog osuda učesnika da je dodirivala stopalima intimnu regiju Filipu Đukiću, te se tako žalila Janjušu i urlala je po hotelu.

- Nećete mi mrlju više naći, nijednu! Nema više komunikacije ni sa kim. Vi koji samo mene komentarišete - urlala je Aneli.

- Ja rekao da ništa nije - rekao je Janjuš.

- To ironično možete nekom drugom. Vi aplaudirate na mutan snimak! - drala se Aneli.

- Vazda si i meni držala noge - rekao je Janjuš.

- Da li sam te dirala u mežunožje tada pitala je Aneli.

- Prstićima?! Kačila si malim prstom - rekao je Janjuš.

- Ti si tražio da se pusti drugi put, važi, važi. Hajde makni mi se, sedi tamo - rekla je Aneli.

Autor: R.L.