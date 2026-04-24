Životom brani svoje laži! Sofija ponovo tvrdi da ništa sa Danetom (70) nije imala, učesnici je urnisali, Terza poručio: ONA SE MENI GADI!

Potpuno raskrinkavanje.

Darko Tanasijević, voditelj emisije "Gledanje snimaka", najavio je učesnicima naredni video snimak na kom je prikazano kako Maja Marinković ogovara Sofiju Janićijević zbog afere sa Danetom (70).

- Ja mislim da bi oni trebali da komentarišu sebe i svoje javne blamove koje prezentuju gledaocima da gledaju. Svako ima pravo da komentariše na osnovu onoga što čuje, mali je protok informacija. Ja bih volela da vidim oči u oči tog čoveka, jer sa mnom emotivno nije ništa imao, slao je novac jer je fan i podrška - rekla je Sofija.

- Ništa sa njim nisi imala blisko, dodir, držanje za ruke, poljubac - pitao je Darko.

- Nikada nisam imala ništa prisno i blisko, volela bih da se suočim sa njim. To bi mi bila najveća želja u ovoj sezoni. Ja nisam gadljiva na poklone, a on bi mi bio najveći poklon jer bi dokazala gledaocima sve! On može da hoda...On je trebao da ide na neku operaciju kada sam ulazila ovde, ne znam čega, imao je problem oko hodanja. Kada sam ga ja upoznala, nije mogao da hoda, imao je problema sa hodanjem. Ne znam koju priču prodaje - rekla je Sofija.

- Tvoja afera sa Danetom je veći blam od Majinog i Asminovog ponašanja, šta misliš - pitao je Darko.

- Ja sa njim ništa nisam imala emotivno da bi to bio blam! To je blam, blam je da budeš sa dedom! Zašto je to meni blam?! Meni nije blam što je on svojevoljno kupovao poklone i uplaćivao novac...Veći blam je ovo što rade Asmin i Maja, jer su ekranizovani, a ovo su priče rekla-kazala...Životom tvrdim da ne postoji ništa sa Danetom, pa znam šta sam radila. Ne može niko da me sludi i prebaci da se uplašim bilo čega. Volela bih da se suočim sa tim matorim lažovom - rekla je Janićijevićeva.

- Ja sam rekao da je Terza iz poštene porodice. On je muškarac koji poštuje svoju porodicu. Dane je zavrnuo pipu i nije zato podržala odnos sa Terzom. Tebe je tvoja mama podvodila. Blam je što je Dane tebi i tvojoj mami plaćao kredit, sređivao kupatilo, što si mu iznuđivala novac, što si iskorišćavala invalida. Ne mogu da verujem da je Dane veći blam od mene i ako ima 70 godina. Ni jedan muškarac ne daje pare bez ičega. Sve mu je dala, izvini Terza. Ti si mu dala svoje telo zbog bazena i garaže. On je poludeo zato što si ga prevarila sa ovim čovekom. Tebe je strah da izađe sve na videlo. Ona i dalje spinuje priču- ispričao je Asmin.

- Postoje naše prepiske, ja njega nisam oslovljavala sa mužićem - rekla je Sofija.

- Imala je sa njim s*ks ona će reći nije nego je legao samo - dodao je Asmin.

- Kunem se u oca da nisam verena, ni da sam bila intimna sa njim - rekla je Sofija.

- Ja nisam rekla da je ona sek*ualno opštila sa Danetom, ali cela priča jeste blam! I mi smo blam, ali ovo je katastrofa! Kontradiktornost je u svemu. Ako si u nečemu ispravan, ti iz prve znaš šta ima, nemoguće je da od jedne slike nastane 20 slika - rekla je Maja.

- Ja sam se šokirala šta me pitate. Čovek ima brojeve svih vas, kako sam se šokirala?! Da sam stvarno bila verena i povredila ga, naravno da bi očekivala da će da bude nešto - rekla je Sofija.

- Ne može neko da izmisli ako nema dokaza za to...Mislim da se zbunila, nije ostavila prostor da pokuša...Laže mi školski! Pravi se sada to neko poređenje, ništa mi nije načisto, krije se iza svega ovoga svašta nešto. Povezivanje sa čovekom koji ima toliko godina koliko ima, pa sve i da nije imala, samo to iznuđivanje novca od čoveka koji je u takvom stanju, bolestan, nije normalno - rekla je Maja.

- Da ispravim, nije iznuda, iznuda je da tražiš od nekoga, otimačina, ovo je svojevoljno - rekla je Sofija.

- Što se tiče ove situacije, ovo nije blam, ovo je blam plus hiljadu, od ovoga nema dalje. Ovo je prekucana igrica! Boli me uvo za nju. Ti si toliko smešna da nema dalje, hajde sedi! Ovo je blam što je sebi dozvolila ovo, pitaš je neke stvari, e nagoveštavaš da to postoji - rekao je Terza.

- Ma ne može da postoji nešto što se nije desilo - rekla je Sofija.

- Meni se ona gadi, ja ne mogu očima da je gledam, a nekada mi bude žao nje, tada ne gledam sebe. Ko je je*e kada me je lagala kao majmuna, pravila me na budalu. Ja se opet sažalim i pitam je da li je gladna, vidim da je usamljena, imam emociju prema njoj. Danas mi plače tamo, manipuliše me opet, zna da ću ovde da skačem. Neću da skačem, boli me ku*ac - urlao je Terza.

- On veruje u ono što se priča, ja sam mu rekla da ima slika, da sam uzimala novac, šta još da ti kažem, dušu da ti dam?! On nije mogao da hoda, kunem ti se, išao je kod doktora i na operaciju kada sam ulazila. Nedelju dana posle toga je imao operaciju - rekla je Sofija.

Terza je potom priznao da je zbog Sofije vređao Teodoru.

- Meni je drago što je priznao da je sve izmišljao i da me je pljuvao zbog Sofije. Od danas se naš odnos promenio - rekla je Teodora.

- Ja sam ovo komentarisao još u sedmoj sezoni. Kad god je vređao Teodoru on je to radio da bi se pokazao Sofiji ili Milici - rekao je Bebica.

- Već je krenuo mene da gazi jer se bliži njegovo pomirenje sa Sofijom - dodala je Teodora.

- Njihov odnos je uvek bio ovakav. Danas je prebacio i dokazao šta je Milica rekla da kad popije pređe granicu. Danas je pokazao se*sualno maltretiranje - rekao je Bebica.

- Ono što je danas pokazao je da tiho pati za Sofijom i onda je iskalio bes na meni jer ne može sa njom da se pomiri jer je težak blam - rekla je Teodora.

- Ova dva blama ne mogu da pričaju ni o čijem blamu jer su oni blam. Ona je bila emotivna sa Takijem - dodala je Sofija.

Autor: R.L.