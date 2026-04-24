Aneli sama sebe ukanalila! Deca u školi će zadirktivati Noru: Za tebe je tata tražio DNK! (VIDEO)

Nije htela da se svađa.

Aneli Ahmić dobila je reč da nominuje, a onda je došlo do nove svađe u Odabranima.

- Mogla bih Daču da nominujem, najmonstruoznije reči mi govori. Svaki put mi vređa porodicu. Mogla bih i Staniju, koja mi je iz čista mira pričala da sam skala do plafona, onda da mi je porodica nečista krv. Ali moja nominacija ide Maji, videli smo juče koliko me mrze. Nominovaću nju, devojka od ovog odrona ovde, koja me je vređala, a Stanija je iznela da je moj bivši muž urinirao po meni, Maja je rekla da je to Asmin potvrdio. Ona mene naziva Divna DNK, Nora će imati posledice od njega - rekla je Aneli.

- Nije on lud, vidi da je njegovo dete, ali ne zna čovek odakle da počne - rekla je Sunčica.

- Njoj će deca u školi da govore: Za tebe je tata tražio DNK! Nažalost! Ja sam ušla u rijaliti, to je tačno - rekla je Aneli.

- Neće, duša draga, ima oca, koji može da bude otac. Dušo, pusti da imaš oca, pored majke kakva je da je - rekla je Sunčica.

- Naša ćerka će imati traume jer je njen otac pričao da je kopile. Sad njegov otac opet traži DNK za Noru. Meni je moje dete 24 časa u glavi. Verovatno ću u budućnosti ići u školu i rešavati te probleme, pričati sa pedagozima, postoje razgovori, svesna sam toga, ona će uskoro krenuti u školu, za to će trebati da zahvali tati monstrumu, koji ima i sina kog nije video 14, 15 godina, kog je napravio sa 18. To je to, nominovaću Maju, ona je devojka tate monstruma, pričala je o antibebi pilulama, karma je njemu vratila, a i njoj, njemu će tek vratiti - rekla je Aneli.

